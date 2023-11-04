https://ria.ru/20231104/chernyshenko-1907397922.html
Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия"
Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия"
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл павильон координационного центра правительства России на международной выставке-форуме... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:38
2023-11-04T11:38
2023-11-04T13:33
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907400172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0377b2e0114d56ce7db76748675ded8f.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл павильон координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия" нажатием на кнопку на отечественном планшете.Вице-премьер пообещал не "бросать" планшет российского производства, как он это сделал, когда показывал гаджет премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, чтобы продемонстрировать его ударопрочность."Открываем все вместе! Нажимаем кнопку, не буду бросать, честное слово, просто нажму!" — сказал Чернышенко в ходе открытия.Вице-премьер также осмотрел сам павильон. В нем на интерактивных экранах можно посмотреть краткий рассказ о себе каждого из заместителей председателя правительства, а также обращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.Также в павильоне можно узнать про различные проекты кабмина, например, "Социальная газификация" или "Горячее питание в школах". Чернышенко посмотрел и на свое собственное обращение.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907400172_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_11a18241951a082588199769c4d1e02a.jpg
Чернышенко открывает павильон координационного центра правительства на форуме "Россия"
Чернышенко открывает павильон координационного центра правительства на форуме "Россия"
2023-11-04T11:38
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", дмитрий чернышенко
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Дмитрий Чернышенко
Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия"
Чернышенко открыл павильон координационного центра кабмина на форуме "Россия"
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл павильон координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия" нажатием на кнопку на отечественном планшете.
Вице-премьер пообещал не "бросать" планшет российского производства, как он это сделал, когда показывал гаджет премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
, чтобы продемонстрировать его ударопрочность.
"Открываем все вместе! Нажимаем кнопку, не буду бросать, честное слово, просто нажму!" — сказал Чернышенко в ходе открытия.
Вице-премьер также осмотрел сам павильон. В нем на интерактивных экранах можно посмотреть краткий рассказ о себе каждого из заместителей председателя правительства, а также обращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Также в павильоне можно узнать про различные проекты кабмина, например, "Социальная газификация" или "Горячее питание в школах". Чернышенко посмотрел и на свое собственное обращение.
В Москве открылась выставка "Россия"