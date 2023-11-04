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Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:38 04.11.2023 (обновлено: 13:33 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/chernyshenko-1907397922.html
Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия"
Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия"
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл павильон координационного центра правительства России на международной выставке-форуме... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:38
2023-11-04T13:33
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл павильон координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия" нажатием на кнопку на отечественном планшете.Вице-премьер пообещал не "бросать" планшет российского производства, как он это сделал, когда показывал гаджет премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, чтобы продемонстрировать его ударопрочность."Открываем все вместе! Нажимаем кнопку, не буду бросать, честное слово, просто нажму!" — сказал Чернышенко в ходе открытия.Вице-премьер также осмотрел сам павильон. В нем на интерактивных экранах можно посмотреть краткий рассказ о себе каждого из заместителей председателя правительства, а также обращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.Также в павильоне можно узнать про различные проекты кабмина, например, "Социальная газификация" или "Горячее питание в школах". Чернышенко посмотрел и на свое собственное обращение.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html
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Чернышенко открывает павильон координационного центра правительства на форуме "Россия"
Чернышенко открывает павильон координационного центра правительства на форуме "Россия"
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выставка-форум "россия", дмитрий чернышенко
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Дмитрий Чернышенко
Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия"

Чернышенко открыл павильон координационного центра кабмина на форуме "Россия"

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия"
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл павильон координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия" нажатием на кнопку на отечественном планшете.
Вице-премьер пообещал не "бросать" планшет российского производства, как он это сделал, когда показывал гаджет премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, чтобы продемонстрировать его ударопрочность.
"Открываем все вместе! Нажимаем кнопку, не буду бросать, честное слово, просто нажму!" — сказал Чернышенко в ходе открытия.
Вице-премьер также осмотрел сам павильон. В нем на интерактивных экранах можно посмотреть краткий рассказ о себе каждого из заместителей председателя правительства, а также обращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Также в павильоне можно узнать про различные проекты кабмина, например, "Социальная газификация" или "Горячее питание в школах". Чернышенко посмотрел и на свое собственное обращение.
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В Москве открылась выставка "Россия"
10:51
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Дмитрий Чернышенко
 
 
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