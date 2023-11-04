https://ria.ru/20231104/chernyshenko-1907397922.html

Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия"

Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Чернышенко открыл павильон КЦ правительства на форуме "Россия"

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл павильон координационного центра правительства России на международной выставке-форуме... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:38

2023-11-04T11:38

2023-11-04T13:33

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл павильон координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия" нажатием на кнопку на отечественном планшете.Вице-премьер пообещал не "бросать" планшет российского производства, как он это сделал, когда показывал гаджет премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, чтобы продемонстрировать его ударопрочность."Открываем все вместе! Нажимаем кнопку, не буду бросать, честное слово, просто нажму!" — сказал Чернышенко в ходе открытия.Вице-премьер также осмотрел сам павильон. В нем на интерактивных экранах можно посмотреть краткий рассказ о себе каждого из заместителей председателя правительства, а также обращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.Также в павильоне можно узнать про различные проекты кабмина, например, "Социальная газификация" или "Горячее питание в школах". Чернышенко посмотрел и на свое собственное обращение.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чернышенко открывает павильон координационного центра правительства на форуме "Россия" Чернышенко открывает павильон координационного центра правительства на форуме "Россия" 2023-11-04T11:38 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", дмитрий чернышенко