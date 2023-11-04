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На месте удара ВСУ по Чаплинке продолжается разбор завалов - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/chaplinka-1907468577.html
На месте удара ВСУ по Чаплинке продолжается разбор завалов
На месте удара ВСУ по Чаплинке продолжается разбор завалов - РИА Новости, 04.11.2023
На месте удара ВСУ по Чаплинке продолжается разбор завалов
Разбор завалов после удара украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка Херсонской области продолжается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:23
2023-11-04T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Разбор завалов после удара украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка Херсонской области продолжается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате удара погибли девять человек, еще девять пострадали. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ракетную атаку бесчеловечной. По его словам, украинские войска сознательно били по социальным объектам, зная, что там днем находятся мирные люди. "Разбор завалов продолжается. На месте работают расчеты", - сказал Василенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
На месте удара ВСУ по Чаплинке продолжается разбор завалов

В Херсонской области на месте удара по Чаплинке продолжают разбирать завалы

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
Последствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Разбор завалов после удара украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка Херсонской области продолжается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате удара погибли девять человек, еще девять пострадали. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ракетную атаку бесчеловечной. По его словам, украинские войска сознательно били по социальным объектам, зная, что там днем находятся мирные люди.
«
"Разбор завалов продолжается. На месте работают расчеты", - сказал Василенко.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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