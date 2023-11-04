На месте удара ВСУ по Чаплинке продолжается разбор завалов
В Херсонской области на месте удара по Чаплинке продолжают разбирать завалы
© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Разбор завалов после удара украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка Херсонской области продолжается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате удара погибли девять человек, еще девять пострадали. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ракетную атаку бесчеловечной. По его словам, украинские войска сознательно били по социальным объектам, зная, что там днем находятся мирные люди.
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"Разбор завалов продолжается. На месте работают расчеты", - сказал Василенко.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.