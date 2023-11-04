https://ria.ru/20231104/chaplinka-1907468577.html

На месте удара ВСУ по Чаплинке продолжается разбор завалов

На месте удара ВСУ по Чаплинке продолжается разбор завалов - РИА Новости, 04.11.2023

На месте удара ВСУ по Чаплинке продолжается разбор завалов

Разбор завалов после удара украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка Херсонской области продолжается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:23

2023-11-04T17:23

2023-11-04T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Разбор завалов после удара украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка Херсонской области продолжается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате удара погибли девять человек, еще девять пострадали. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ракетную атаку бесчеловечной. По его словам, украинские войска сознательно били по социальным объектам, зная, что там днем находятся мирные люди. "Разбор завалов продолжается. На месте работают расчеты", - сказал Василенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо