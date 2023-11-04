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Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
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12:52 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/bezopasnost-1907410507.html
Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев
Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев
Украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, международный трибунал даст им оценку, эти... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:52
2023-11-04T12:52
в мире
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, международный трибунал даст им оценку, эти преступления не будут иметь срока давности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Украинским неонацистам и их покровителям придется ответить за попытки совершить провокацию с подрывом так называемой "грязной" бомбы. Международный трибунал даст им оценку. Их преступления не будут иметь срока давности!" - заявил Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
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в мире, россия, николай патрушев
В мире, Россия, Николай Патрушев
Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев

Путршев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной" бомбой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, международный трибунал даст им оценку, эти преступления не будут иметь срока давности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Украинским неонацистам и их покровителям придется ответить за попытки совершить провокацию с подрывом так называемой "грязной" бомбы. Международный трибунал даст им оценку. Их преступления не будут иметь срока давности!" - заявил Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Совбез России раскрыл план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы
10 сентября, 17:07
 
В миреРоссияНиколай Патрушев
 
 
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