https://ria.ru/20231104/bezopasnost-1907410507.html

Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев

Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023

Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев

Украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, международный трибунал даст им оценку, эти... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:52

2023-11-04T12:52

2023-11-04T12:52

в мире

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, международный трибунал даст им оценку, эти преступления не будут иметь срока давности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Украинским неонацистам и их покровителям придется ответить за попытки совершить провокацию с подрывом так называемой "грязной" бомбы. Международный трибунал даст им оценку. Их преступления не будут иметь срока давности!" - заявил Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".

https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895367141.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, николай патрушев