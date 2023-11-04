https://ria.ru/20231104/bezopasnost-1907410507.html
Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев
Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев
Украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, международный трибунал даст им оценку, эти... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:52
2023-11-04T12:52
2023-11-04T12:52
в мире
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, международный трибунал даст им оценку, эти преступления не будут иметь срока давности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Украинским неонацистам и их покровителям придется ответить за попытки совершить провокацию с подрывом так называемой "грязной" бомбы. Международный трибунал даст им оценку. Их преступления не будут иметь срока давности!" - заявил Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895367141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, николай патрушев
В мире, Россия, Николай Патрушев
Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев
Путршев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной" бомбой
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, международный трибунал даст им оценку, эти преступления не будут иметь срока давности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Украинским неонацистам и их покровителям придется ответить за попытки совершить провокацию с подрывом так называемой "грязной" бомбы. Международный трибунал даст им оценку. Их преступления не будут иметь срока давности!" - заявил Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
Совбез России раскрыл план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы