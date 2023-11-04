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СМИ: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в Газе - РИА Новости, 04.11.2023
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00:11 04.11.2023 (обновлено: 03:10 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/bezhentsy-1907348257.html
СМИ: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в Газе
СМИ: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в Газе - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в Газе
Администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия в северной части... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T00:11
2023-11-04T03:10
израиль
сша
вашингтон (штат)
politico
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа, пишет газета Politico. Как утверждается, Штаты попросили израильских коллег "подробно описать ход планирования", предшествовавший данной операции. Помимо этого, в Вашингтоне обратили внимание Израиля на необходимость "точного наведения (орудий) на цели" во избежание вреда гражданскому населению."США запросили объяснений касательно нападения на Джебалию", - сообщил один из собеседников газеты, добавив, что беседа была сфокусирована на просьбе к Израилю "принять более существенные меры, чтобы избегать жертв среди мирных граждан". Во вторник и среду израильские войска нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на движение ХАМАС, по меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали.В свою очередь, представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира палестинского движения. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, но ответственность за их гибель возложил на руководство ХАМАС.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами Джебалии могут приравнять к военному преступлению.Конфликт между ХАМАС и ИзраилемПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231103/lager-1907342675.html
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израиль
сша
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израиль, сша, вашингтон (штат), politico, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Вашингтон (штат), Politico, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в Газе

Politico: США потребовали от Израиля объяснений из-за удара по лагерю беженцев

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа, пишет газета Politico.
Как утверждается, Штаты попросили израильских коллег "подробно описать ход планирования", предшествовавший данной операции. Помимо этого, в Вашингтоне обратили внимание Израиля на необходимость "точного наведения (орудий) на цели" во избежание вреда гражданскому населению.
«
"США запросили объяснений касательно нападения на Джебалию", - сообщил один из собеседников газеты, добавив, что беседа была сфокусирована на просьбе к Израилю "принять более существенные меры, чтобы избегать жертв среди мирных граждан".
Во вторник и среду израильские войска нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на движение ХАМАС, по меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали.
В свою очередь, представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира палестинского движения. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, но ответственность за их гибель возложил на руководство ХАМАС.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе, десятки человек погибли
Вчера, 22:58
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами Джебалии могут приравнять к военному преступлению.

Конфликт между ХАМАС и Израилем

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей
Вчера, 21:54
 
ИзраильСШАВашингтон (штат)PoliticoХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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