https://ria.ru/20231104/bespilotniki-1907378171.html

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.11.2023

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

ПВО сбила в субботу два беспилотника Украины самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:46

2023-11-04T09:46

2023-11-04T09:50

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ПВО сбила в субботу два беспилотника Украины самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ"4 ноября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

курская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)