Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 04.11.2023 (обновлено: 09:50 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/bespilotniki-1907378171.html
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.11.2023
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
ПВО сбила в субботу два беспилотника Украины самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:46
2023-11-04T09:50
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ПВО сбила в субботу два беспилотника Украины самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ"4 ноября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО уничтожили над Курской областью два украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ПВО сбила в субботу два беспилотника Украины самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ
"4 ноября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - отметили в министерстве.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала