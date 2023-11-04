https://ria.ru/20231104/bespilotniki-1907378171.html
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.11.2023
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
ПВО сбила в субботу два беспилотника Украины самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:46
2023-11-04T09:46
2023-11-04T09:50
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ПВО сбила в субботу два беспилотника Украины самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ"4 ноября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили над Курской областью два украинских БПЛА