https://ria.ru/20231104/bespilotnik-1907402888.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 04.11.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:01
2023-11-04T12:01
2023-11-04T13:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."4 ноября, около 11:00 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Сегодня ночью ПВО уже сбивали украинские дроны над Белгородской областью. Кроме того, два БПЛА над регионом уничтожили накануне.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231104/pvo-1907378805.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: средства ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
«
"4 ноября, около 11:00 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Сегодня ночью ПВО уже сбивали украинские дроны над Белгородской областью. Кроме того, два БПЛА над регионом уничтожили накануне.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО