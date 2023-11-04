https://ria.ru/20231104/bespilotnik-1907402888.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 04.11.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:01

2023-11-04T12:01

2023-11-04T13:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."4 ноября, около 11:00 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Сегодня ночью ПВО уже сбивали украинские дроны над Белгородской областью. Кроме того, два БПЛА над регионом уничтожили накануне.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231104/pvo-1907378805.html

белгородская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область