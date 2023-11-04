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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 04.11.2023 (обновлено: 13:24 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/bespilotnik-1907402888.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 04.11.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:01
2023-11-04T13:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.&quot;4 ноября, около 11:00 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.Сегодня ночью ПВО уже сбивали украинские дроны над Белгородской областью. Кроме того, два БПЛА над регионом уничтожили накануне.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231104/pvo-1907378805.html
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
«

"4 ноября, около 11:00 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Сегодня ночью ПВО уже сбивали украинские дроны над Белгородской областью. Кроме того, два БПЛА над регионом уничтожили накануне.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская область
 
 
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