https://ria.ru/20231104/berbok-1907359422.html
Немцы дали дельный совет Бербок после "нападения с поцелуями"
Немцы дали дельный совет Бербок после "нападения с поцелуями" - РИА Новости, 04.11.2023
Немцы дали дельный совет Бербок после "нападения с поцелуями"
Читатели немецкого журнала Focus отреагировали на инцидент на саммите министров стран ЕС, во время которого глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T05:27
2023-11-04T05:27
2023-11-04T16:06
в мире
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анналена бербок
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Focus отреагировали на инцидент на саммите министров стран ЕС, во время которого глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать коллегу из Германии Анналену Бербок.Газета Bild назвала инцидент "нападением с поцелуями", опубликовав групповое фото министров, на котором по центру стоит Бербок, а слева от нее — Грлич-Радман. Он держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать, создается впечатление, что он тянется к губам Бербок, в то время как она пытается отвернуться. В окружении главы МИД Германии заявили, что "это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать друг друга". По данным газеты, Грлич-Радман уже принес свои извинения.Читатели Focus неоднозначно восприняли инцидент."Мне это кажется на самом деле немного преувеличенным. В конце концов госпоже Бербок достаточно было повернуться на 360 градусов (знаменитая оговорка министра, перепутавшего разворот на 180 и 360 градусов. — Прим. ред.), и ничего бы не произошло! В качестве альтернативы она могла бы объявить войну Хорватии. В этом она и раньше была хороша!" — написал volker.everts."Я бы не стал этого делать даже за деньги", — отрезал Rieger Frank."Он, наверное, думал, что если ему удастся поцеловать ее, то она превратится в лягушку", — съязвил Richard D. Schneeweiss."Есть только одно объяснение: человек был пьян", — сыронизировал Andreas Schulz."Он точно был пьян", — согласилась Didi Powermann."Плохой вкус", — указал Rocco Steiner."Респект! Министр иностранных дел Хорватии, очевидно, ни перед чем не остановится!" — пошутил Ulrich Stier."С более дешевым визажистом и меньшим количеством укладок госпожа Бербок, возможно, не кружила бы голову старым мужчинам, вместо этого можно было бы сосредоточиться на политике. Иногда плохой внешний вид является преимуществом", — заметил Stefan Schranz."Поздравляю — по крайней мере, у Бербок оставался один поклонник. Теперь уже нет", — поддела министра Anke Thiemer.При этом ряд пользователей выступили в поддержку Бербок, раскритиковав поведение ее хорватского коллеги и других комментаторов."Со стороны министра это был запретный шаг. Но и здесь множество неприятных комментариев. <…> В эти невероятно трудные времена госпоже Бербок приходится выполнять работу, требующую большого такта. И она делает это очень хорошо", — написала Angela Hoppe."Какие же безвкусные некоторые комментарии здесь. Речь идет об уважении к представителю другой страны. Неважно, мужчина это или женщина", — заметила Gabriele Kranz."Немыслимое поведение хорвата. Судя по всему, он намеренно расположился рядом с нашим министром иностранных дел. <…> Негодование совершенно оправданно!" — заявил Michael Keller_91159.
https://ria.ru/20231022/berbok-1904440090.html
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в мире, хорватия, германия, анналена бербок, евросоюз
В мире, Хорватия, Германия, Анналена Бербок, Евросоюз
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Читатели немецкого журнала Focus
отреагировали на инцидент на саммите министров стран ЕС, во время которого глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать коллегу из Германии Анналену Бербок.
Газета Bild назвала инцидент "нападением с поцелуями", опубликовав групповое фото министров, на котором по центру стоит Бербок
, а слева от нее — Грлич-Радман. Он держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать, создается впечатление, что он тянется к губам Бербок, в то время как она пытается отвернуться. В окружении главы МИД Германии
заявили, что "это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать друг друга". По данным газеты, Грлич-Радман уже принес свои извинения.
Читатели Focus неоднозначно восприняли инцидент.
"Мне это кажется на самом деле немного преувеличенным. В конце концов госпоже Бербок достаточно было повернуться на 360 градусов (знаменитая оговорка министра, перепутавшего разворот на 180 и 360 градусов. — Прим. ред.), и ничего бы не произошло! В качестве альтернативы она могла бы объявить войну Хорватии
. В этом она и раньше была хороша!" — написал volker.everts.
"Я бы не стал этого делать даже за деньги", — отрезал Rieger Frank.
"Он, наверное, думал, что если ему удастся поцеловать ее, то она превратится в лягушку", — съязвил Richard D. Schneeweiss.
"Есть только одно объяснение: человек был пьян", — сыронизировал Andreas Schulz.
"Он точно был пьян", — согласилась Didi Powermann.
"Плохой вкус", — указал Rocco Steiner.
"Респект! Министр иностранных дел Хорватии, очевидно, ни перед чем не остановится!" — пошутил Ulrich Stier.
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"С более дешевым визажистом и меньшим количеством укладок госпожа Бербок, возможно, не кружила бы голову старым мужчинам, вместо этого можно было бы сосредоточиться на политике. Иногда плохой внешний вид является преимуществом", — заметил Stefan Schranz.
"Поздравляю — по крайней мере, у Бербок оставался один поклонник. Теперь уже нет", — поддела министра Anke Thiemer.
При этом ряд пользователей выступили в поддержку Бербок, раскритиковав поведение ее хорватского коллеги и других комментаторов.
"Со стороны министра это был запретный шаг. Но и здесь множество неприятных комментариев. <…> В эти невероятно трудные времена госпоже Бербок приходится выполнять работу, требующую большого такта. И она делает это очень хорошо", — написала Angela Hoppe.
"Какие же безвкусные некоторые комментарии здесь. Речь идет об уважении к представителю другой страны. Неважно, мужчина это или женщина", — заметила Gabriele Kranz.
"Немыслимое поведение хорвата. Судя по всему, он намеренно расположился рядом с нашим министром иностранных дел. <…> Негодование совершенно оправданно!" — заявил Michael Keller_91159.
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