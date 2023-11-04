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"Сейчас": в конгрессе поставили жесткий ультиматум Байдену по сектору Газа - РИА Новости, 04.11.2023
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03:16 04.11.2023 (обновлено: 05:35 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/bayden-1907356424.html
"Сейчас": в конгрессе поставили жесткий ультиматум Байдену по сектору Газа
"Сейчас": в конгрессе поставили жесткий ультиматум Байдену по сектору Газа - РИА Новости, 04.11.2023
"Сейчас": в конгрессе поставили жесткий ультиматум Байдену по сектору Газа
Конгрессвумен-демократ от штата Мичиган Рашида Тлаиб пригрозила президенту США Джо Байдену, что американцы припомнят в выборном 2024 году его позицию по сектору РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T03:16
2023-11-04T05:35
в мире
сша
израиль
палестина
джо байден
джон кирби
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Конгрессвумен-демократ от штата Мичиган Рашида Тлаиб пригрозила президенту США Джо Байдену, что американцы припомнят в выборном 2024 году его позицию по сектору Газа, если он сейчас не поддержит призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.Конгрессвумен, имеющая палестинские корни и являющаяся однопартийцем президента, опубликовала видео в соцсети X, посвященное эскалации конфликта. В ролике показан Байден, заявляющий о поддержке Израиля, кадры с бомбардировками Газы и погибшими палестинцами, а также видео с митингами в поддержку Палестины в различных частях США."Господин президент, американский народ в этом вопросе (поддержки Израиля. – ред.) с вами не согласен. Мы будем помнить об этом в 2024 году", - заявляет она. Далее в ролике демонстрируется текст: "Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа. Американский народ этого не забудет. Байден, поддержи прекращение огня сейчас или не рассчитывай на нас в 2024 году".В дополнение к видео она опубликовала пост, в котором назвала слоган "От реки до моря" (в поддержку Палестины. – ред.) "воодушевляющим призывом к свободе, правам человека и мирному сосуществованию".Как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, США выступают против прекращения огня в Газе, так как такой шаг будет "выгоден" ХАМАС. Сам Байден высказывался за гуманитарную паузу. При этом, по словам высокопоставленного представителя американской администрации, договоренности по проведению таких пауз до сих пор нет, несмотря на желание президента США.Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
https://ria.ru/20231101/raskol-1906712752.html
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израиль
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в мире, сша, израиль, палестина, джо байден, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, конгресс сша
В мире, США, Израиль, Палестина, Джо Байден, Джон Кирби, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Конгресс США
"Сейчас": в конгрессе поставили жесткий ультиматум Байдену по сектору Газа

Конгрессвумен Тлаиб пригрозила Байдену последствиями из-за поддержки Израиля

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Конгрессвумен-демократ от штата Мичиган Рашида Тлаиб пригрозила президенту США Джо Байдену, что американцы припомнят в выборном 2024 году его позицию по сектору Газа, если он сейчас не поддержит призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.
Конгрессвумен, имеющая палестинские корни и являющаяся однопартийцем президента, опубликовала видео в соцсети X, посвященное эскалации конфликта. В ролике показан Байден, заявляющий о поддержке Израиля, кадры с бомбардировками Газы и погибшими палестинцами, а также видео с митингами в поддержку Палестины в различных частях США.
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"Господин президент, американский народ в этом вопросе (поддержки Израиля. – ред.) с вами не согласен. Мы будем помнить об этом в 2024 году", - заявляет она. Далее в ролике демонстрируется текст: "Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа. Американский народ этого не забудет. Байден, поддержи прекращение огня сейчас или не рассчитывай на нас в 2024 году".
В дополнение к видео она опубликовала пост, в котором назвала слоган "От реки до моря" (в поддержку Палестины. – ред.) "воодушевляющим призывом к свободе, правам человека и мирному сосуществованию".
Как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, США выступают против прекращения огня в Газе, так как такой шаг будет "выгоден" ХАМАС. Сам Байден высказывался за гуманитарную паузу. При этом, по словам высокопоставленного представителя американской администрации, договоренности по проведению таких пауз до сих пор нет, несмотря на желание президента США.
Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
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В миреСШАИзраильПалестинаДжо БайденДжон КирбиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКонгресс США
 
 
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