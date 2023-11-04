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Центр развития баскетбола РФБ создадут в Удмуртии - РИА Новости, 04.11.2023
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Удмуртская Республика
 
18:20 04.11.2023 (обновлено: 18:24 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/basketbol-1907478475.html
Центр развития баскетбола РФБ создадут в Удмуртии
Центр развития баскетбола РФБ создадут в Удмуртии - РИА Новости, 04.11.2023
Центр развития баскетбола РФБ создадут в Удмуртии
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о создании в Ижевске... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:20
2023-11-04T18:24
удмуртская республика
октябрьский район
ижевск
александр бречалов
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о создании в Ижевске регионального Центра развития баскетбола РФБ, передает корреспондент РИА Новости. Документ подписан на стенде Удмуртии, открывшемся в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Наши отношения с Российской Федерацией баскетбола всегда на стабильно высоком уровне. Хочу поблагодарить Андрея, всю команду, Марата Зиятдинова за то, что они не просто развивают баскетбол, поддерживают инициативы, а предлагают и реализуют проекты выше ожиданий. Именно поэтому в Удмуртии проходят хорошие турниры, открываются новые площадки и центры", - сказал журналистам Бречалов. Центр планируют возвести в Октябрьском районе на набережной Ижевского пруда. Площадь ФОК составит 4,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся баскетбольный зал на три площадки с трибунами, зона спа с бассейнами и банным комплексом, массажные кабинеты, комнаты релаксации. Кроме того, в здании предусмотрен гостиничный комплекс для размещения спортсменов. Реализация проекта намечена на 2024-2027 годы. "Мне всегда хочется видеть современные красивые инфраструктурные проекты у нас в регионах, потому что подрастающее поколение должно находиться в таких условиях. Когда я был маленьким, мечтал, когда же будут классные площадки и залы, а сейчас у нас есть возможность реализовывать это. Мне хочется сказать огромные слова благодарности главе республики Александру Бречалову за поддержку. Проект Центра развития баскетбола - это первый и серьезный проект как должен выглядеть в будущем Ижевск, и Удмуртия в целом", - сказал журналистам Кириленко. По информации пресс-службы главы региона, за последние пять лет в республике построен и отремонтирован 381 спортивный объект, сейчас ведутся работы еще на десяти. В 2021 году введен в эксплуатацию "Баскетдом" для детской спортивной школы олимпийского резерва № 3. Появление новых спортивных сооружений позволяет создать комфортные и доступные условия для занятия физической культурой и спортом, что соответствует целям нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20231027/sporttsentr-1905709245.html
https://ria.ru/20231030/tsentr-1906092862.html
октябрьский район
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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октябрьский район, ижевск, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Октябрьский район, Ижевск, Александр Бречалов, Владимир Путин, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Центр развития баскетбола РФБ создадут в Удмуртии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Баскетбольный мяч. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о создании в Ижевске регионального Центра развития баскетбола РФБ, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписан на стенде Удмуртии, открывшемся в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
«
"Наши отношения с Российской Федерацией баскетбола всегда на стабильно высоком уровне. Хочу поблагодарить Андрея, всю команду, Марата Зиятдинова за то, что они не просто развивают баскетбол, поддерживают инициативы, а предлагают и реализуют проекты выше ожиданий. Именно поэтому в Удмуртии проходят хорошие турниры, открываются новые площадки и центры", - сказал журналистам Бречалов.
Центр планируют возвести в Октябрьском районе на набережной Ижевского пруда. Площадь ФОК составит 4,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся баскетбольный зал на три площадки с трибунами, зона спа с бассейнами и банным комплексом, массажные кабинеты, комнаты релаксации. Кроме того, в здании предусмотрен гостиничный комплекс для размещения спортсменов. Реализация проекта намечена на 2024-2027 годы.
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«
"Мне всегда хочется видеть современные красивые инфраструктурные проекты у нас в регионах, потому что подрастающее поколение должно находиться в таких условиях. Когда я был маленьким, мечтал, когда же будут классные площадки и залы, а сейчас у нас есть возможность реализовывать это. Мне хочется сказать огромные слова благодарности главе республики Александру Бречалову за поддержку. Проект Центра развития баскетбола - это первый и серьезный проект как должен выглядеть в будущем Ижевск, и Удмуртия в целом", - сказал журналистам Кириленко.
По информации пресс-службы главы региона, за последние пять лет в республике построен и отремонтирован 381 спортивный объект, сейчас ведутся работы еще на десяти. В 2021 году введен в эксплуатацию "Баскетдом" для детской спортивной школы олимпийского резерва № 3. Появление новых спортивных сооружений позволяет создать комфортные и доступные условия для занятия физической культурой и спортом, что соответствует целям нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
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Удмуртская РеспубликаОктябрьский районИжевскАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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