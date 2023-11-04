Центр развития баскетбола РФБ создадут в Удмуртии
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о создании в Ижевске регионального Центра развития баскетбола РФБ, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписан на стенде Удмуртии, открывшемся в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
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"Наши отношения с Российской Федерацией баскетбола всегда на стабильно высоком уровне. Хочу поблагодарить Андрея, всю команду, Марата Зиятдинова за то, что они не просто развивают баскетбол, поддерживают инициативы, а предлагают и реализуют проекты выше ожиданий. Именно поэтому в Удмуртии проходят хорошие турниры, открываются новые площадки и центры", - сказал журналистам Бречалов.
Центр планируют возвести в Октябрьском районе на набережной Ижевского пруда. Площадь ФОК составит 4,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся баскетбольный зал на три площадки с трибунами, зона спа с бассейнами и банным комплексом, массажные кабинеты, комнаты релаксации. Кроме того, в здании предусмотрен гостиничный комплекс для размещения спортсменов. Реализация проекта намечена на 2024-2027 годы.
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"Мне всегда хочется видеть современные красивые инфраструктурные проекты у нас в регионах, потому что подрастающее поколение должно находиться в таких условиях. Когда я был маленьким, мечтал, когда же будут классные площадки и залы, а сейчас у нас есть возможность реализовывать это. Мне хочется сказать огромные слова благодарности главе республики Александру Бречалову за поддержку. Проект Центра развития баскетбола - это первый и серьезный проект как должен выглядеть в будущем Ижевск, и Удмуртия в целом", - сказал журналистам Кириленко.
По информации пресс-службы главы региона, за последние пять лет в республике построен и отремонтирован 381 спортивный объект, сейчас ведутся работы еще на десяти. В 2021 году введен в эксплуатацию "Баскетдом" для детской спортивной школы олимпийского резерва № 3. Появление новых спортивных сооружений позволяет создать комфортные и доступные условия для занятия физической культурой и спортом, что соответствует целям нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.