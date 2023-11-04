https://ria.ru/20231104/arsenal-1907431545.html
ВС России поразили арсенал ракет ВСУ в Черниговской области
ВС России поразили арсенал ракет ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 04.11.2023
ВС России поразили арсенал ракет ВСУ в Черниговской области
Российские военные нанесли удар по украинскому складу ракетного вооружения и боеприпасов в Черниговской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:33
2023-11-04T14:33
2023-11-04T17:40
специальная военная операция на украине
россия
черниговская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907462893_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_eccb0ecbc2deaac8e03b61a1bcdbe0a9.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинскому складу ракетного вооружения и боеприпасов в Черниговской области, сообщили в Минобороны. "В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ, — говорится в сводке.В ведомстве добавили, что возле Серебрянки в ДНР также удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 67-й механизированной бригады. Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 118 районах.В свою очередь, средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 43 беспилотника.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила пять атак украинских солдат в районах Синьковки и Тимковки в Харьковской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии возле Новоселовки и Григоровки в ДНР. Кроме того, удалось нанести поражение украинским солдатам в районе Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ возле Курдюмовки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку 102-й бригады территориальной обороны в районе Марфополя в Запорожской области. Кроме того, возле Угледара в ДНР удалось нанести огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска усилиями авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых отрядов украинских 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад, а также поразили подразделение 82-й десантно-штурмовой бригады в районе Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить артиллерийскую систему М777 производства США.Херсонское направлениеРоссийские войска отразили атаку украинских солдат на Херсонском направлении и нанесли им огневое поражение.Потери противника составили:
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907377183.html
https://ria.ru/20231104/kontrnastuplenie-1907406321.html
https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
https://ria.ru/20231102/znaki-1907055568.html
https://ria.ru/20231103/tank-1907341023.html
россия
черниговская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907462893_155:0:1595:1080_1920x0_80_0_0_e7c615bbcce650d03cbc53af62c2f2ca.jpg
Уничтожение склада и укрепрайона ВСУ
Разведчики Южной группировки ВС РФ в канун своего профессионального праздника уничтожили склад и укрепрайон ВСУ.
2023-11-04T14:33
true
PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черниговская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили арсенал ракет ВСУ в Черниговской области
ВС РФ поразили арсенал ракет ВСУ в Черниговской области и командный пункт в ДНР
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Российские военные нанесли удар по украинскому складу ракетного вооружения и боеприпасов в Черниговской области, сообщили
в Минобороны.
«
"В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ, — говорится в сводке.
В ведомстве добавили, что возле Серебрянки в ДНР
также удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 67-й механизированной бригады. Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 118 районах.
В свою очередь, средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 43 беспилотника.
"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России
Группировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила пять атак украинских солдат в районах Синьковки и Тимковки в Харьковской области
.
Потери противника составили:
- до 210 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые машины пехоты;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
"Будет трудно": в ВСУ сообщили Зеленскому о надвигающейся катастрофе
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии возле Новоселовки и Григоровки в ДНР. Кроме того, удалось нанести поражение украинским солдатам в районе Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
- до 100 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- две боевые машины РСЗО "Град".
Точные удары. В США раскрыли, что Россия сделала НАТО на Украине
Группировка войск "Юг" поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ возле Курдюмовки и Клещеевки
в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 140 военнослужащих;
- танк Leopard;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- боевую машину РСЗО "Ураган";
- две гаубицы "Мста-Б";
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- две боевые машины РСЗО "Град";
- гаубицу Д-30;
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку 102-й бригады территориальной обороны в районе Марфополя в Запорожской области
. Кроме того, возле Угледара
в ДНР удалось нанести огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
- свыше 55 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- три автомобиля;
- гаубица Д-20.
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали
Российские войска усилиями авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых отрядов украинских 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад, а также поразили подразделение 82-й десантно-штурмовой бригады в районе Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- шесть боевых бронированных машин;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить артиллерийскую систему М777 производства США.
Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении
Российские войска отразили атаку украинских солдат на Херсонском направлении и нанесли им огневое поражение.
Потери противника составили:
- свыше 60 военнослужащих убитыми и ранеными;
- шесть автомобилей;
- гаубица "Мста-Б".