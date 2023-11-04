https://ria.ru/20231104/arsenal-1907431545.html

ВС России поразили арсенал ракет ВСУ в Черниговской области

ВС России поразили арсенал ракет ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 04.11.2023

ВС России поразили арсенал ракет ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по украинскому складу ракетного вооружения и боеприпасов в Черниговской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:33

2023-11-04T14:33

2023-11-04T17:40

специальная военная операция на украине

россия

черниговская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинскому складу ракетного вооружения и боеприпасов в Черниговской области, сообщили в Минобороны. "В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ, — говорится в сводке.В ведомстве добавили, что возле Серебрянки в ДНР также удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 67-й механизированной бригады. Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 118 районах.В свою очередь, средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 43 беспилотника.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила пять атак украинских солдат в районах Синьковки и Тимковки в Харьковской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии возле Новоселовки и Григоровки в ДНР. Кроме того, удалось нанести поражение украинским солдатам в районе Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ возле Курдюмовки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку 102-й бригады территориальной обороны в районе Марфополя в Запорожской области. Кроме того, возле Угледара в ДНР удалось нанести огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска усилиями авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых отрядов украинских 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад, а также поразили подразделение 82-й десантно-штурмовой бригады в районе Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить артиллерийскую систему М777 производства США.Херсонское направлениеРоссийские войска отразили атаку украинских солдат на Херсонском направлении и нанесли им огневое поражение.Потери противника составили:

https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907377183.html

https://ria.ru/20231104/kontrnastuplenie-1907406321.html

https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

https://ria.ru/20231102/znaki-1907055568.html

https://ria.ru/20231103/tank-1907341023.html

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Уничтожение склада и укрепрайона ВСУ Разведчики Южной группировки ВС РФ в канун своего профессионального праздника уничтожили склад и укрепрайон ВСУ. 2023-11-04T14:33 true PT1M22S

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россия, черниговская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины