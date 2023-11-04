https://ria.ru/20231104/aktsiya-1907497471.html

В Москве стартовала акция "Ночь искусств"

В Москве стартовала акция "Ночь искусств" - РИА Новости, 04.11.2023

В Москве стартовала акция "Ночь искусств"

Акция "Ночь искусств" стартовала в Москве, её открыл министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин на площадке в креативном... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T20:37

2023-11-04T20:37

2023-11-04T20:37

москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

день народного единства

москино

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Акция "Ночь искусств" стартовала в Москве, её открыл министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин на площадке в креативном пространстве "Новый Манеж", передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодняшняя ночь искусств проходит в День народного единства. Мне кажется, искусство является универсальным языком, который объединяет людей, и донести через литературу, музыку, театральные постановки, картины проще, чем, наверное, даже объяснить словами", - сказал Фурсин. Он отметил, что в этом году было увеличено количество площадок, их открылось более 100. "Я сегодня поучаствую в "Новом манеже" - это будет представление десяти молодых театральных команд своих поставок. Победитель соревнования между десятью коллективами получит возможность поставить в "Новом Манеже" свой спектакль. Я надеюсь, как всегда, победит сильнейший, но оставшиеся девять тоже не останутся без внимания", - добавил глава департамента. Ранее в пресс-службе департамента культуры города Москвы сообщили, что более 170 мероприятий организуют в столице в рамках акции "Ночь искусств", к ней присоединятся свыше 100 городских площадок — Театр эстрады, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино" и многие другие.

https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907402427.html

https://ria.ru/20231104/lyubimova-1907441300.html

москва

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москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), день народного единства, москино