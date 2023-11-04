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В Москве стартовала акция "Ночь искусств" - РИА Новости, 04.11.2023
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20:37 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/aktsiya-1907497471.html
В Москве стартовала акция "Ночь искусств"
В Москве стартовала акция "Ночь искусств" - РИА Новости, 04.11.2023
В Москве стартовала акция "Ночь искусств"
Акция "Ночь искусств" стартовала в Москве, её открыл министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин на площадке в креативном... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T20:37
2023-11-04T20:37
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
день народного единства
москино
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Акция "Ночь искусств" стартовала в Москве, её открыл министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин на площадке в креативном пространстве "Новый Манеж", передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодняшняя ночь искусств проходит в День народного единства. Мне кажется, искусство является универсальным языком, который объединяет людей, и донести через литературу, музыку, театральные постановки, картины проще, чем, наверное, даже объяснить словами", - сказал Фурсин. Он отметил, что в этом году было увеличено количество площадок, их открылось более 100. "Я сегодня поучаствую в "Новом манеже" - это будет представление десяти молодых театральных команд своих поставок. Победитель соревнования между десятью коллективами получит возможность поставить в "Новом Манеже" свой спектакль. Я надеюсь, как всегда, победит сильнейший, но оставшиеся девять тоже не останутся без внимания", - добавил глава департамента. Ранее в пресс-службе департамента культуры города Москвы сообщили, что более 170 мероприятий организуют в столице в рамках акции "Ночь искусств", к ней присоединятся свыше 100 городских площадок — Театр эстрады, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино" и многие другие.
https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907402427.html
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москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), день народного единства, москино
Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), День народного единства, Москино
В Москве стартовала акция "Ночь искусств"

В Москве стартовала акция "Ночь искусств"

© Фото : официальный сайт проекта Культура.РФБаннер проекта "Ночь искусств"
Баннер проекта Ночь искусств - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : официальный сайт проекта Культура.РФ
Баннер проекта "Ночь искусств". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Акция "Ночь искусств" стартовала в Москве, её открыл министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин на площадке в креативном пространстве "Новый Манеж", передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодняшняя ночь искусств проходит в День народного единства. Мне кажется, искусство является универсальным языком, который объединяет людей, и донести через литературу, музыку, театральные постановки, картины проще, чем, наверное, даже объяснить словами", - сказал Фурсин.
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Он отметил, что в этом году было увеличено количество площадок, их открылось более 100.
«
"Я сегодня поучаствую в "Новом манеже" - это будет представление десяти молодых театральных команд своих поставок. Победитель соревнования между десятью коллективами получит возможность поставить в "Новом Манеже" свой спектакль. Я надеюсь, как всегда, победит сильнейший, но оставшиеся девять тоже не останутся без внимания", - добавил глава департамента.
Ранее в пресс-службе департамента культуры города Москвы сообщили, что более 170 мероприятий организуют в столице в рамках акции "Ночь искусств", к ней присоединятся свыше 100 городских площадок — Театр эстрады, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино" и многие другие.
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