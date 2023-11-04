Депутат отметил заслуги ФСБ в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы
Депутат Абакаров отметил заслуги ФСБ при спасении людей в ходе ЧП в Махачкале
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Дагестану проявили себя профессионально во время массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, благодаря их усилиям удалось вывезти пассажиров рейса из Тель-Авива в безопасное место, заявил депутат Госдумы Хизри Абакаров, который находился на месте событий.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
"Во всей этой суматохе и неразберихе максимально выверенно и профессионально показали себя сотрудники УФСБ России по Республике Дагестан, в том числе пограничного управления. Они не поддались эмоциями, были собраны, своевременно и правильно принимали решения, находились в самой гуще событий. Во многом, благодаря им нам удалось вывезти пассажиров рейса из Тель-Авива в безопасное для них место", – написал Абакаров в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудники регионального УФСБ спасли жизни многим людям, в том числе тяжело больным детям, которые прилетели после сложного онкологического лечения.
Ранее гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов сообщал, что Абакаров вел переговоры с участниками беспорядков. Он отмечал, что во многом благодаря усилиям депутата "удалось отстоять пассажиров" и обошлось без жертв. Глава Дагестана Сергей Меликов также заявил, что Абакаров во время беспорядков защищал прилетевших пассажиров, которым грозила опасность.