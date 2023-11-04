https://ria.ru/20231104/aeroport-1907358502.html

Депутат отметил заслуги ФСБ в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы

Депутат отметил заслуги ФСБ в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 04.11.2023

Депутат отметил заслуги ФСБ в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы

Сотрудники управления ФСБ по Дагестану проявили себя профессионально во время массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, благодаря их усилиям удалось вывезти... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T05:01

2023-11-04T05:01

2023-11-04T05:14

махачкала

тель-авив

израиль

происшествия

сергей меликов

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Дагестану проявили себя профессионально во время массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, благодаря их усилиям удалось вывезти пассажиров рейса из Тель-Авива в безопасное место, заявил депутат Госдумы Хизри Абакаров, который находился на месте событий. В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. "Во всей этой суматохе и неразберихе максимально выверенно и профессионально показали себя сотрудники УФСБ России по Республике Дагестан, в том числе пограничного управления. Они не поддались эмоциями, были собраны, своевременно и правильно принимали решения, находились в самой гуще событий. Во многом, благодаря им нам удалось вывезти пассажиров рейса из Тель-Авива в безопасное для них место", – написал Абакаров в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники регионального УФСБ спасли жизни многим людям, в том числе тяжело больным детям, которые прилетели после сложного онкологического лечения. Ранее гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов сообщал, что Абакаров вел переговоры с участниками беспорядков. Он отмечал, что во многом благодаря усилиям депутата "удалось отстоять пассажиров" и обошлось без жертв. Глава Дагестана Сергей Меликов также заявил, что Абакаров во время беспорядков защищал прилетевших пассажиров, которым грозила опасность.

https://ria.ru/20231103/makhachkala-1907233053.html

https://ria.ru/20231103/makhachkala-1907192623.html

махачкала

тель-авив

израиль

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махачкала, тель-авив, израиль, происшествия, сергей меликов, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), беспорядки в аэропорту махачкалы