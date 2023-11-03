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Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, заявили в ООН

Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, заявили в ООН - РИА Новости, 03.11.2023

Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, заявили в ООН

Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, в переполненных больницах или центрах для беженцев в очень плохих санитарных условиях, говорится в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T22:51

2023-11-03T22:51

2023-11-03T22:51

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ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, в переполненных больницах или центрах для беженцев в очень плохих санитарных условиях, говорится в совместном заявлении Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и БАПОР ООН. "В связи с закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медико-санитарной помощи, некоторым женщинам приходится рожать в приютах, в своих домах, на улицах среди обломков или в переполненных медицинских учреждениях, где ухудшаются санитарные условия, а риск заражения и медицинских осложнений растет. Медицинские учреждения также подвергаются обстрелам: 1 ноября был обстрелян важнейший родильный дом больницы Аль-Хило", - сказано в документе. По данным агентств ООН, бомбардировки, поврежденные или нефункционирующие медицинские учреждения, массовое перемещение населения, перебои с водоснабжением и электроснабжением, а также ограниченный доступ к продовольствию и медикаментам серьезно нарушают работу служб охраны здоровья матерей, новорожденных и детей. "По оценкам, в Газе насчитывается 50 тысяч беременных женщин, причем более 180 рожают каждый день, у 15% из них, вероятно, возникнут осложнения во время беременности или родов и им потребуется дополнительная медицинская помощь", - добавляется в заявлении. Во вторник пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер заявил, что около 940 детей числятся пропавшими без вести в Газе, вероятно, они оказались в ловушке под завалами, а за три недели было убито около 3450 детей. Он также сказал, что Газа превратилась в кладбище для детей. Ранее представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн заявил, что организация считает достоверными данные министерства здравоохранения Палестины о смертности в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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