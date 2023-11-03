Рейтинг@Mail.ru
Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, заявили в ООН - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/zhenschiny-1907342217.html
Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, заявили в ООН
Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, заявили в ООН - РИА Новости, 03.11.2023
Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, заявили в ООН
Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, в переполненных больницах или центрах для беженцев в очень плохих санитарных условиях, говорится в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T22:51
2023-11-03T22:51
в мире
израиль
россия
палестина
владимир путин
хамас
оон
бапор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907247780_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_e6ce4a7789644a4d4fe2b8c1e801efa3.jpg
ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, в переполненных больницах или центрах для беженцев в очень плохих санитарных условиях, говорится в совместном заявлении Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и БАПОР ООН. "В связи с закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медико-санитарной помощи, некоторым женщинам приходится рожать в приютах, в своих домах, на улицах среди обломков или в переполненных медицинских учреждениях, где ухудшаются санитарные условия, а риск заражения и медицинских осложнений растет. Медицинские учреждения также подвергаются обстрелам: 1 ноября был обстрелян важнейший родильный дом больницы Аль-Хило", - сказано в документе. По данным агентств ООН, бомбардировки, поврежденные или нефункционирующие медицинские учреждения, массовое перемещение населения, перебои с водоснабжением и электроснабжением, а также ограниченный доступ к продовольствию и медикаментам серьезно нарушают работу служб охраны здоровья матерей, новорожденных и детей. "По оценкам, в Газе насчитывается 50 тысяч беременных женщин, причем более 180 рожают каждый день, у 15% из них, вероятно, возникнут осложнения во время беременности или родов и им потребуется дополнительная медицинская помощь", - добавляется в заявлении. Во вторник пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер заявил, что около 940 детей числятся пропавшими без вести в Газе, вероятно, они оказались в ловушке под завалами, а за три недели было убито около 3450 детей. Он также сказал, что Газа превратилась в кладбище для детей. Ранее представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн заявил, что организация считает достоверными данные министерства здравоохранения Палестины о смертности в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/tekhnika-1907332625.html
https://ria.ru/20231103/aktivisty-1907323281.html
https://ria.ru/20231103/semi-1907292402.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907247780_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_24398c54056be04f35b5ba2eb3b94e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, заявили в ООН

ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин или в приютах

© РИА НовостиПоследствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, в переполненных больницах или центрах для беженцев в очень плохих санитарных условиях, говорится в совместном заявлении Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и БАПОР ООН.
«
"В связи с закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медико-санитарной помощи, некоторым женщинам приходится рожать в приютах, в своих домах, на улицах среди обломков или в переполненных медицинских учреждениях, где ухудшаются санитарные условия, а риск заражения и медицинских осложнений растет. Медицинские учреждения также подвергаются обстрелам: 1 ноября был обстрелян важнейший родильный дом больницы Аль-Хило", - сказано в документе.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
У МККК нет тяжелой техники для спасения людей под завалами в Газе
Вчера, 21:44
По данным агентств ООН, бомбардировки, поврежденные или нефункционирующие медицинские учреждения, массовое перемещение населения, перебои с водоснабжением и электроснабжением, а также ограниченный доступ к продовольствию и медикаментам серьезно нарушают работу служб охраны здоровья матерей, новорожденных и детей.
«
"По оценкам, в Газе насчитывается 50 тысяч беременных женщин, причем более 180 рожают каждый день, у 15% из них, вероятно, возникнут осложнения во время беременности или родов и им потребуется дополнительная медицинская помощь", - добавляется в заявлении.
Во вторник пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер заявил, что около 940 детей числятся пропавшими без вести в Газе, вероятно, они оказались в ловушке под завалами, а за три недели было убито около 3450 детей. Он также сказал, что Газа превратилась в кладбище для детей.
Ранее представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн заявил, что организация считает достоверными данные министерства здравоохранения Палестины о смертности в Газе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Американские активисты антивоенного движения Codepink в офисе сенатора США Джинн Шахин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе
Вчера, 19:55
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Митинг в Тель-Авиве против отправки гуманитарной помощи в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Семьи заложников митингуют в Тель-Авиве, требуя не пускать помощь в Газу
Вчера, 17:38
 
В миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинХАМАСООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала