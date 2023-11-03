https://ria.ru/20231103/zemletryasenie-1907101999.html

В Греции произошло сильное землетрясение

В Греции произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 03.11.2023

В Греции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:37

2023-11-03T09:37

2023-11-03T15:25

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греция

афины

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МОСКВА/АФИНЫ, 3 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Сегодня корреспондент РИА Новости передавал, что в Афинах ощущались сильные и продолжительные толчки. Первоначально Сейсмологическая лаборатория Афинского университета оценила магнитуду в 5,1, затем повысила оценку до 5,2.По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 79 километрах к северо-западу от пригорода Афин Перистери с населением 139 тысяч человек в 6:26 по времени UTC (9:26 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.По данным греческих сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея, примерно в 80 километрах от Афин. Очаг залегал на глубине десяти километров. Через семь минут произошел афтершок магнитудой 3,8 с тем же очагом.На расстоянии от шести до девяти километров от очага расположен городок Прокопион с известным храмом Иоанна Русского. Его посещают десятки тысяч паломников.Известный сейсмолог, руководитель Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас заявил, что пока еще рано говорить, как будет развиваться ситуация."Мы собираем данные, связываемся с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы увидеть, как развивается ситуация. <…> Это район с интенсивной сейсмичностью, характерной чертой которого является отсутствие сильных землетрясений", — сказал он общественному телевидению ERT.Эксперт назвал "историческим фактом" то, что в этом районе не случается сильных землетрясений."Происходит длительная непрерывная деятельность в большой тектонической структуре, характеризующаяся возникновением небольших землетрясений, которая 15 лет назад и два года назад вызвала землетрясение магнитудой 4,8", — добавил Ленкас.Жителям рекомендуется избегать старых домов, зданий, находящихся на дорожной сети, и районов, подверженных оползням, так как они происходили в предыдущий период непогоды.

https://ria.ru/20231031/zemletryasenie-1906436592.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231102/zemletryasenie-1907062974.html

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в мире, греция, афины