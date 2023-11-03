https://ria.ru/20231103/zemletryasenie-1907101999.html
В Греции произошло сильное землетрясение
В Греции произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 03.11.2023
В Греции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:37
2023-11-03T09:37
2023-11-03T15:25
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МОСКВА/АФИНЫ, 3 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Сегодня корреспондент РИА Новости передавал, что в Афинах ощущались сильные и продолжительные толчки. Первоначально Сейсмологическая лаборатория Афинского университета оценила магнитуду в 5,1, затем повысила оценку до 5,2.По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 79 километрах к северо-западу от пригорода Афин Перистери с населением 139 тысяч человек в 6:26 по времени UTC (9:26 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.По данным греческих сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея, примерно в 80 километрах от Афин. Очаг залегал на глубине десяти километров. Через семь минут произошел афтершок магнитудой 3,8 с тем же очагом.На расстоянии от шести до девяти километров от очага расположен городок Прокопион с известным храмом Иоанна Русского. Его посещают десятки тысяч паломников.Известный сейсмолог, руководитель Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас заявил, что пока еще рано говорить, как будет развиваться ситуация."Мы собираем данные, связываемся с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы увидеть, как развивается ситуация. <…> Это район с интенсивной сейсмичностью, характерной чертой которого является отсутствие сильных землетрясений", — сказал он общественному телевидению ERT.Эксперт назвал "историческим фактом" то, что в этом районе не случается сильных землетрясений."Происходит длительная непрерывная деятельность в большой тектонической структуре, характеризующаяся возникновением небольших землетрясений, которая 15 лет назад и два года назад вызвала землетрясение магнитудой 4,8", — добавил Ленкас.Жителям рекомендуется избегать старых домов, зданий, находящихся на дорожной сети, и районов, подверженных оползням, так как они происходили в предыдущий период непогоды.
https://ria.ru/20231031/zemletryasenie-1906436592.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231102/zemletryasenie-1907062974.html
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в мире, греция, афины
В Греции произошло сильное землетрясение
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
МОСКВА/АФИНЫ, 3 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Сегодня корреспондент РИА Новости передавал, что в Афинах ощущались сильные и продолжительные толчки. Первоначально Сейсмологическая лаборатория Афинского университета оценила магнитуду в 5,1, затем повысила оценку до 5,2.
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 79 километрах к северо-западу от пригорода Афин Перистери с населением 139 тысяч человек в 6:26 по времени UTC (9:26 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
По данным греческих сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея, примерно в 80 километрах от Афин. Очаг залегал на глубине десяти километров. Через семь минут произошел афтершок магнитудой 3,8 с тем же очагом.
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На расстоянии от шести до девяти километров от очага расположен городок Прокопион с известным храмом Иоанна Русского. Его посещают десятки тысяч паломников.
Известный сейсмолог, руководитель Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас заявил, что пока еще рано говорить, как будет развиваться ситуация.
«
"Мы собираем данные, связываемся с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы увидеть, как развивается ситуация. <…> Это район с интенсивной сейсмичностью, характерной чертой которого является отсутствие сильных землетрясений", — сказал он общественному телевидению ERT.
Эксперт назвал "историческим фактом" то, что в этом районе не случается сильных землетрясений.
"Происходит длительная непрерывная деятельность в большой тектонической структуре, характеризующаяся возникновением небольших землетрясений, которая 15 лет назад и два года назад вызвала землетрясение магнитудой 4,8", — добавил Ленкас.
Жителям рекомендуется избегать старых домов, зданий, находящихся на дорожной сети, и районов, подверженных оползням, так как они происходили в предыдущий период непогоды.
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