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Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка - РИА Новости, 03.11.2023
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15:01 03.11.2023 (обновлено: 15:27 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/zavoevateli-1907195287.html
Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка
Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка - РИА Новости, 03.11.2023
Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка
Западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на русскую культуру, язык и традиции, а разрушение культуры ведет к исчезновению народа как этноса, заявил РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:01
2023-11-03T15:27
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на русскую культуру, язык и традиции, а разрушение культуры ведет к исчезновению народа как этноса, заявил президент России Владимир Путин."Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Это самое главное, потому что если разрушается культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
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Путин сравнил нашествие Орды с нашествием Запада
Путин сравнил нашествие Орды с нашествием Запада
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка

Путин: западные завоеватели претендовали на завоевание языка, в отличие от Орды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на русскую культуру, язык и традиции, а разрушение культуры ведет к исчезновению народа как этноса, заявил президент России Владимир Путин.
"Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Это самое главное, потому что если разрушается культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
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