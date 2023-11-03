https://ria.ru/20231103/zavoevateli-1907195287.html

Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка

Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка - РИА Новости, 03.11.2023

Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка

Западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на русскую культуру, язык и традиции, а разрушение культуры ведет к исчезновению народа как этноса, заявил РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:01

2023-11-03T15:01

2023-11-03T15:27

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на русскую культуру, язык и традиции, а разрушение культуры ведет к исчезновению народа как этноса, заявил президент России Владимир Путин."Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Это самое главное, потому что если разрушается культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907194913.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия