https://ria.ru/20231103/zavoevateli-1907195287.html
Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка
Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка - РИА Новости, 03.11.2023
Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка
Западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на русскую культуру, язык и традиции, а разрушение культуры ведет к исчезновению народа как этноса, заявил РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:01
2023-11-03T15:01
2023-11-03T15:27
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на русскую культуру, язык и традиции, а разрушение культуры ведет к исчезновению народа как этноса, заявил президент России Владимир Путин."Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Это самое главное, потому что если разрушается культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907194913.html
россия
РИА Новости
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Путин сравнил нашествие Орды с нашествием Запада
Путин сравнил нашествие Орды с нашествием Запада
2023-11-03T15:01
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка
Путин: западные завоеватели претендовали на завоевание языка, в отличие от Орды
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на русскую культуру, язык и традиции, а разрушение культуры ведет к исчезновению народа как этноса, заявил президент России Владимир Путин.
"Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Это самое главное, потому что если разрушается культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Путин прокомментировал санкции Запада против членов Общественной палаты