https://ria.ru/20231103/zadacha-1907118128.html
Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине
Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине - РИА Новости, 03.11.2023
Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине
Перед Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) стоит задача вскрытия планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины против России,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:52
2023-11-03T10:52
2023-11-03T11:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Перед Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) стоит задача вскрытия планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины против России, намерений Киева по проведению терактов, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. В России 5 ноября будет отмечаться профессиональный праздник – День военного разведчика. "Отказ руководства США и НАТО подписать соглашения о предоставлении законных гарантий безопасности Российской Федерации и продолжение политики сдерживания России путем приближения инфраструктуры блока к российским границам вынудили руководство нашей страны начать специальную военную операцию на Украине, что в совокупности привело к резкому обострению обстановки на Западном стратегическом направлении, и без того являющимся одним из самых опасных с точки зрения военной безопасности РФ", - отметил Винокуров. "Это требует решения таких частных разведывательных задач, как тщательное отслеживание обстановки на европейском театре военных действий и оценка возникающих вызовов и угроз; вскрытие планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины в целях давления на Россию и осуществления поставок вооружения и боевой техники в эту страну; планов киевского режима по организации и проведению террористических актов и боевых действий ВСУ", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное разведывательное управление рф, сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Главное разведывательное управление РФ, США, Украина, Россия
Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине
Ветеран: у ГРУ есть задача вскрыть планы США по использованию Украины против РФ
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Перед Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) стоит задача вскрытия планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины против России, намерений Киева по проведению терактов, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.
В России 5 ноября будет отмечаться профессиональный праздник – День военного разведчика.
"Отказ руководства США и НАТО подписать соглашения о предоставлении законных гарантий безопасности Российской Федерации и продолжение политики сдерживания России путем приближения инфраструктуры блока к российским границам вынудили руководство нашей страны начать специальную военную операцию на Украине, что в совокупности привело к резкому обострению обстановки на Западном стратегическом направлении, и без того являющимся одним из самых опасных с точки зрения военной безопасности РФ", - отметил Винокуров.
"Это требует решения таких частных разведывательных задач, как тщательное отслеживание обстановки на европейском театре военных действий и оценка возникающих вызовов и угроз; вскрытие планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины в целях давления на Россию и осуществления поставок вооружения и боевой техники в эту страну; планов киевского режима по организации и проведению террористических актов и боевых действий ВСУ
", - добавил он.
Трамп назвал признак того, что дела США вокруг Украины идут плохо