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Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 03.11.2023 (обновлено: 11:13 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/zadacha-1907118128.html
Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине
Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине - РИА Новости, 03.11.2023
Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине
Перед Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) стоит задача вскрытия планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины против России,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:52
2023-11-03T11:13
специальная военная операция на украине
главное разведывательное управление рф
сша
украина
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Перед Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) стоит задача вскрытия планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины против России, намерений Киева по проведению терактов, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. В России 5 ноября будет отмечаться профессиональный праздник – День военного разведчика. "Отказ руководства США и НАТО подписать соглашения о предоставлении законных гарантий безопасности Российской Федерации и продолжение политики сдерживания России путем приближения инфраструктуры блока к российским границам вынудили руководство нашей страны начать специальную военную операцию на Украине, что в совокупности привело к резкому обострению обстановки на Западном стратегическом направлении, и без того являющимся одним из самых опасных с точки зрения военной безопасности РФ", - отметил Винокуров. "Это требует решения таких частных разведывательных задач, как тщательное отслеживание обстановки на европейском театре военных действий и оценка возникающих вызовов и угроз; вскрытие планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины в целях давления на Россию и осуществления поставок вооружения и боевой техники в эту страну; планов киевского режима по организации и проведению террористических актов и боевых действий ВСУ", - добавил он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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главное разведывательное управление рф, сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Главное разведывательное управление РФ, США, Украина, Россия
Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине

Ветеран: у ГРУ есть задача вскрыть планы США по использованию Украины против РФ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе
Украинские военные во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Перед Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) стоит задача вскрытия планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины против России, намерений Киева по проведению терактов, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.
В России 5 ноября будет отмечаться профессиональный праздник – День военного разведчика.
"Отказ руководства США и НАТО подписать соглашения о предоставлении законных гарантий безопасности Российской Федерации и продолжение политики сдерживания России путем приближения инфраструктуры блока к российским границам вынудили руководство нашей страны начать специальную военную операцию на Украине, что в совокупности привело к резкому обострению обстановки на Западном стратегическом направлении, и без того являющимся одним из самых опасных с точки зрения военной безопасности РФ", - отметил Винокуров.
"Это требует решения таких частных разведывательных задач, как тщательное отслеживание обстановки на европейском театре военных действий и оценка возникающих вызовов и угроз; вскрытие планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины в целях давления на Россию и осуществления поставок вооружения и боевой техники в эту страну; планов киевского режима по организации и проведению террористических актов и боевых действий ВСУ", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>>
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Трамп назвал признак того, что дела США вокруг Украины идут плохо
Вчера, 01:48
 
Специальная военная операция на УкраинеГлавное разведывательное управление РФСШАУкраинаРоссия
 
 
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