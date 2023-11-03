https://ria.ru/20231103/zadacha-1907118128.html

Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине

Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине - РИА Новости, 03.11.2023

Ветеран назвал задачу ГРУ относительно планов США на Украине

Перед Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) стоит задача вскрытия планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины против России,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:52

2023-11-03T10:52

2023-11-03T11:13

специальная военная операция на украине

главное разведывательное управление рф

сша

украина

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Перед Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) стоит задача вскрытия планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины против России, намерений Киева по проведению терактов, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. В России 5 ноября будет отмечаться профессиональный праздник – День военного разведчика. "Отказ руководства США и НАТО подписать соглашения о предоставлении законных гарантий безопасности Российской Федерации и продолжение политики сдерживания России путем приближения инфраструктуры блока к российским границам вынудили руководство нашей страны начать специальную военную операцию на Украине, что в совокупности привело к резкому обострению обстановки на Западном стратегическом направлении, и без того являющимся одним из самых опасных с точки зрения военной безопасности РФ", - отметил Винокуров. "Это требует решения таких частных разведывательных задач, как тщательное отслеживание обстановки на европейском театре военных действий и оценка возникающих вызовов и угроз; вскрытие планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины в целях давления на Россию и осуществления поставок вооружения и боевой техники в эту страну; планов киевского режима по организации и проведению террористических актов и боевых действий ВСУ", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

главное разведывательное управление рф, сша, украина, россия