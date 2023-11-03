https://ria.ru/20231103/vystavka-1907182938.html

Рособрнадзор в рамках форума "Россия" проведет тренировочные ЕГЭ и ВПР

Рособрнадзор в рамках форума "Россия" проведет тренировочные ЕГЭ и ВПР - РИА Новости, 03.11.2023

Рособрнадзор в рамках форума "Россия" проведет тренировочные ЕГЭ и ВПР

Рособрнадзор в рамках выставки-форума "Россия" с 4 ноября по 12 апреля проведет тренировочные единый государственный экзамен и всероссийские проверочные работы, РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:22

2023-11-03T14:22

2023-11-03T15:03

выставка-форум "россия"

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

выставка-форум "россия"

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор в рамках выставки-форума "Россия" с 4 ноября по 12 апреля проведет тренировочные единый государственный экзамен и всероссийские проверочные работы, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В рамках Международной выставки-форума "Россия" с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ Рособрнадзор организует проведение тренировочных ЕГЭ и ВПР. Мы приглашаем старшеклассников (учащихся 10-х и 11-х классов) принять участие в "Сдаем ЕГЭ" и попробовать свои силы в написании экзаменационной работы в пункте проведения экзаменов, который будет организован в павильоне 57", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что участник может написать работу по любому предмету, кроме иностранных языков, а условия проведения акции будут максимально приближены к реальной сдаче ЕГЭ, также учащиеся 6-8 классов и среднего профессионального образования могут потренироваться в написании ВПР. Из сообщения на сайте Рособрнадзора следует, что в период с ноября по декабрь 2023 года "Сдаем ЕГЭ" будет проводиться по вариантам контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2023 года, с января по апрель 2024 года – по вариантам КИМ ЕГЭ, разработанным по спецификациям 2024 года, продолжительность выполнения работы будет соответствовать продолжительности ЕГЭ по каждому учебному предмету в 2023 году, все работы участников "Сдаем ЕГЭ" будут проверяться экспертами предметных комиссий, а после проверки работ участники получат сертификаты, в которых будут отражены набранные ими первичные баллы - участие в экзаменах в рамках выставки бесплатное. "ЕГЭ будет проходить в соответствии с заранее объявленным расписанием. Принять участие в "Сдаем ЕГЭ" можно один раз по любому учебному предмету. Для этого необходимо предварительно подать заявление с указанием даты и выбранного учебного предмета, а также согласие на обработку персональных данных. Запись на участие возможна с 7 ноября 2023 года на официальном сайте Рособрнадзора в соответствующем разделе. При себе участнику "Сдаем ЕГЭ" необходимо иметь паспорт. В период работы выставки можно получить консультацию от специалистов Рособрнадзора и Федерального центра тестирования по всем вопросам проведения ЕГЭ", - подчеркнули в ведомстве. В Рособрнадзоре уточнили, что для того, чтобы узнать свой результат и получить сертификат, нужно зарегистрироваться на специальном сайте, на нем же появится информация о месте проведения, правилах и документах, которые нужны для участия. Отмечается, что в рамках проведения ВПР можно будет выполнить проверочные работы по истории, биологии, географии и обществознанию, участие смогут принять обучающиеся общеобразовательных организаций 6-8 классов, каждый обучающийся сможет принять участие в одной проверочной работе по выбору. "В рамках ВПР СПО можно будет выполнить проверочную работу на проверку метапредметных результатов обучения. Участие в ВПР СПО смогут принять обучающиеся 1 курсов и обучающиеся профессиональных образовательных организаций, завершившие в предыдущем учебном году освоение основных образовательных программ среднего общего образования. ВПР и ВПР СПО будут проводиться в компьютерной форме. Начало проведения ВПР и ВПР СПО в 12.00. Продолжительность выполнения ВПР - 45 минут. Продолжительность выполнения ВПР СПО - 90 минут", - заключили в Рособрнадзоре.

https://ria.ru/20231102/stend-1906986449.html

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907132280.html

https://ria.ru/20231101/programma-1906751246.html

https://ria.ru/20231031/svadba-1906387867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), выставка-форум "россия", социальный навигатор, сн_образование