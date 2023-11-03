https://ria.ru/20231103/vystavka-1907105312.html
На выставке "Россия" можно будет "попутешествовать" по Петербургу
На выставке "Россия" можно будет "попутешествовать" по Петербургу - РИА Новости, 03.11.2023
На выставке "Россия" можно будет "попутешествовать" по Петербургу
На стенде Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" можно будет совершить виртуальное путешествие по рекам и каналам города, сообщил губернатор РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:56
2023-11-03T09:56
2023-11-03T13:55
технологии
санкт-петербург
россия
ленинград
александр беглов
газпром
лахта центр
выставка-форум "россия"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. На стенде Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" можно будет совершить виртуальное путешествие по рекам и каналам города, сообщил губернатор Александр Беглов. "Безусловно, Петербург подготовил большой, красивый, мультимедийный стенд. Его оформлением станут разведенные пролеты моста. Посетители смогут совершить виртуальное путешествие по рекам и каналам. Пол будет превращаться то в песок, то в листву, то в воду, в зависимости от времени года на стенде", - сказал он в эфире Телеканала "78". Губернатор сообщил, что Петербург на выставке-форуме представит свои достижения. "Все самое важное, что сделано для страны и города под руководством президента России. Сделано очень много… Это праздник "Алые паруса", Единая карта петербуржца, Музей обороны и блокады Ленинграда, возрожденный Никольский Морской собор Кронштадта. Эти четыре позиции - лидеры в народном голосовании на тему, что должен показать город на ВДНХ", - рассказал он. Также, по словам Беглова, будут представлены и два главных достижения в спортивной инфраструктуре – "Газпром арена" и "СКА арена". "Медицину Петербурга представим через наши новые стационары-трансформеры, построенные за время пандемии… Науку поддержит наглядный материал о сверхглубокой скважине в Антарктиде, современную архитектуру – самый высокий небоскреб Европы "Лахта Центр", - рассказал он. "Не забыты и новые популярные достопримечательности. Это президентский кластер "Остров фортов" с музейно-историческим парком, Новая Голландия и другие объекты новой туристской географии Петербурга", - добавил Беглов. По его словам, одна часть стенда будет постоянной, другая будет меняться в зависимости от 16 тематических сезонов. Для посетителей стенда также подготовлены мастер-классы, лекции, презентации, квесты, автограф-сессии с известными петербуржцами и розыгрыши призов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231102/ekskursovody-1906979579.html
https://ria.ru/20231102/stend-1906986449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, россия, ленинград, александр беглов, газпром, лахта центр, выставка-форум "россия"
Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Александр Беглов, Газпром, Лахта Центр, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" можно будет "попутешествовать" по Петербургу
На выставке "Россия" можно будет совершить виртуальное путешествие по Петербургу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. На стенде Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" можно будет совершить виртуальное путешествие по рекам и каналам города, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Безусловно, Петербург подготовил большой, красивый, мультимедийный стенд. Его оформлением станут разведенные пролеты моста. Посетители смогут совершить виртуальное путешествие по рекам и каналам. Пол будет превращаться то в песок, то в листву, то в воду, в зависимости от времени года на стенде", - сказал он в эфире Телеканала "78".
Губернатор сообщил, что Петербург на выставке-форуме представит свои достижения. "Все самое важное, что сделано для страны и города под руководством президента России
. Сделано очень много… Это праздник "Алые паруса", Единая карта петербуржца, Музей обороны и блокады Ленинграда
, возрожденный Никольский Морской собор Кронштадта
. Эти четыре позиции - лидеры в народном голосовании на тему, что должен показать город на ВДНХ", - рассказал он.
Также, по словам Беглова, будут представлены и два главных достижения в спортивной инфраструктуре – "Газпром
арена" и "СКА арена".
На выставке-форуме "Россия" будут работать более двух тысяч экскурсоводов
"Медицину Петербурга представим через наши новые стационары-трансформеры, построенные за время пандемии… Науку поддержит наглядный материал о сверхглубокой скважине в Антарктиде
, современную архитектуру – самый высокий небоскреб Европы
"Лахта Центр
", - рассказал он.
"Не забыты и новые популярные достопримечательности. Это президентский кластер "Остров фортов" с музейно-историческим парком, Новая Голландия
и другие объекты новой туристской географии Петербурга", - добавил Беглов.
По его словам, одна часть стенда будет постоянной, другая будет меняться в зависимости от 16 тематических сезонов. Для посетителей стенда также подготовлены мастер-классы, лекции, презентации, квесты, автограф-сессии с известными петербуржцами и розыгрыши призов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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