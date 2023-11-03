https://ria.ru/20231103/vystavka-1907105312.html

На выставке "Россия" можно будет "попутешествовать" по Петербургу

На выставке "Россия" можно будет "попутешествовать" по Петербургу - РИА Новости, 03.11.2023

На выставке "Россия" можно будет "попутешествовать" по Петербургу

На стенде Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" можно будет совершить виртуальное путешествие по рекам и каналам города, сообщил губернатор РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:56

2023-11-03T09:56

2023-11-03T13:55

технологии

санкт-петербург

россия

ленинград

александр беглов

газпром

лахта центр

выставка-форум "россия"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. На стенде Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" можно будет совершить виртуальное путешествие по рекам и каналам города, сообщил губернатор Александр Беглов. "Безусловно, Петербург подготовил большой, красивый, мультимедийный стенд. Его оформлением станут разведенные пролеты моста. Посетители смогут совершить виртуальное путешествие по рекам и каналам. Пол будет превращаться то в песок, то в листву, то в воду, в зависимости от времени года на стенде", - сказал он в эфире Телеканала "78". Губернатор сообщил, что Петербург на выставке-форуме представит свои достижения. "Все самое важное, что сделано для страны и города под руководством президента России. Сделано очень много… Это праздник "Алые паруса", Единая карта петербуржца, Музей обороны и блокады Ленинграда, возрожденный Никольский Морской собор Кронштадта. Эти четыре позиции - лидеры в народном голосовании на тему, что должен показать город на ВДНХ", - рассказал он. Также, по словам Беглова, будут представлены и два главных достижения в спортивной инфраструктуре – "Газпром арена" и "СКА арена". "Медицину Петербурга представим через наши новые стационары-трансформеры, построенные за время пандемии… Науку поддержит наглядный материал о сверхглубокой скважине в Антарктиде, современную архитектуру – самый высокий небоскреб Европы "Лахта Центр", - рассказал он. "Не забыты и новые популярные достопримечательности. Это президентский кластер "Остров фортов" с музейно-историческим парком, Новая Голландия и другие объекты новой туристской географии Петербурга", - добавил Беглов. По его словам, одна часть стенда будет постоянной, другая будет меняться в зависимости от 16 тематических сезонов. Для посетителей стенда также подготовлены мастер-классы, лекции, презентации, квесты, автограф-сессии с известными петербуржцами и розыгрыши призов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231102/ekskursovody-1906979579.html

https://ria.ru/20231102/stend-1906986449.html

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россия

ленинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, санкт-петербург, россия, ленинград, александр беглов, газпром, лахта центр, выставка-форум "россия"