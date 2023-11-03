https://ria.ru/20231103/vvp-1907205599.html

Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 2,8 процента

Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 2,8 процента - РИА Новости, 03.11.2023

Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 2,8 процента

Рост ВВП России в этом году составит 2,8-3%, а в Европе - минус, но Россия этому не радуется - просто констатирует факт, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:14

2023-11-03T15:14

2023-11-03T15:58

экономика

россия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России в этом году составит 2,8-3%, а в Европе - минус, но Россия этому не радуется - просто констатирует факт, заявил президент России Владимир Путин."У нас в этом году рост ВВП будет 2,8%, а то и 3%, а в ведущих экономиках Европы - минус, небольшой, но минус. Они страдают, реальные проблемы возникают. Мы не радуемся этому, мы просто констатируем сам факт", - сказало Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.

https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html

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Путин о росте ВВП в России Путин о росте ВВП в России 2023-11-03T15:14 true PT0M32S

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экономика, россия, европа, владимир путин