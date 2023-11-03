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Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 2,8 процента - РИА Новости, 03.11.2023
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15:14 03.11.2023 (обновлено: 15:58 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vvp-1907205599.html
Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 2,8 процента
Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 2,8 процента - РИА Новости, 03.11.2023
Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 2,8 процента
Рост ВВП России в этом году составит 2,8-3%, а в Европе - минус, но Россия этому не радуется - просто констатирует факт, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:14
2023-11-03T15:58
экономика
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России в этом году составит 2,8-3%, а в Европе - минус, но Россия этому не радуется - просто констатирует факт, заявил президент России Владимир Путин."У нас в этом году рост ВВП будет 2,8%, а то и 3%, а в ведущих экономиках Европы - минус, небольшой, но минус. Они страдают, реальные проблемы возникают. Мы не радуемся этому, мы просто констатируем сам факт", - сказало Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.
https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html
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Путин о росте ВВП в России
Путин о росте ВВП в России
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экономика, россия, европа, владимир путин
Экономика, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 2,8 процента

Путин: рост ВВП России в этом году составит 2,8-3%

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России в этом году составит 2,8-3%, а в Европе - минус, но Россия этому не радуется - просто констатирует факт, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас в этом году рост ВВП будет 2,8%, а то и 3%, а в ведущих экономиках Европы - минус, небольшой, но минус. Они страдают, реальные проблемы возникают. Мы не радуемся этому, мы просто констатируем сам факт", - сказало Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин
11 октября, 14:43
 
ЭкономикаРоссияЕвропаВладимир Путин
 
 
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