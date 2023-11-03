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Минобороны Украины заявило о сокращении сроков поставок оружия для ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/vsu-1907304971.html
Минобороны Украины заявило о сокращении сроков поставок оружия для ВСУ
Минобороны Украины заявило о сокращении сроков поставок оружия для ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
Минобороны Украины заявило о сокращении сроков поставок оружия для ВСУ
Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале о сокращении сроков поставок оружия и техники для ВСУ, сократив процесс испытаний и возложив всю... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:25
2023-11-03T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале о сокращении сроков поставок оружия и техники для ВСУ, сократив процесс испытаний и возложив всю ответственность за риски относительно качества предоставленного оружия и техники на производителей. "С 1 ноября министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия (отечественного производства - ред.) для ВСУ. В период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний", - говорится в сообщении минобороны Украины. Сообщается, что были отменены чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сокращено количество всевозможных проверок, упрощены механизмы поставок. Уточняется, что теперь именно производитель определяет, по каким техническим параметрам будет передана заказчику продукция. В министерстве отметили, что теперь от поставщиков требуется подтвердить только три фактора - эффективность образца техники, его безопасность для личного состава и надежность в эксплуатации. Также производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия для ВСУ,
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907190843.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины заявило о сокращении сроков поставок оружия для ВСУ

Минобороны Украины: оружие в ВСУ с 1 ноября будет поставляться быстрее

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале о сокращении сроков поставок оружия и техники для ВСУ, сократив процесс испытаний и возложив всю ответственность за риски относительно качества предоставленного оружия и техники на производителей.
"С 1 ноября министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия (отечественного производства - ред.) для ВСУ. В период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний", - говорится в сообщении минобороны Украины. Сообщается, что были отменены чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сокращено количество всевозможных проверок, упрощены механизмы поставок. Уточняется, что теперь именно производитель определяет, по каким техническим параметрам будет передана заказчику продукция.
В министерстве отметили, что теперь от поставщиков требуется подтвердить только три фактора - эффективность образца техники, его безопасность для личного состава и надежность в эксплуатации. Также производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия для ВСУ,
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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