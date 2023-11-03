https://ria.ru/20231103/vsu-1907304971.html

Минобороны Украины заявило о сокращении сроков поставок оружия для ВСУ

Минобороны Украины заявило о сокращении сроков поставок оружия для ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

Минобороны Украины заявило о сокращении сроков поставок оружия для ВСУ

Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале о сокращении сроков поставок оружия и техники для ВСУ, сократив процесс испытаний и возложив всю... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:25

2023-11-03T18:25

2023-11-03T18:25

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале о сокращении сроков поставок оружия и техники для ВСУ, сократив процесс испытаний и возложив всю ответственность за риски относительно качества предоставленного оружия и техники на производителей. "С 1 ноября министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия (отечественного производства - ред.) для ВСУ. В период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний", - говорится в сообщении минобороны Украины. Сообщается, что были отменены чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сокращено количество всевозможных проверок, упрощены механизмы поставок. Уточняется, что теперь именно производитель определяет, по каким техническим параметрам будет передана заказчику продукция. В министерстве отметили, что теперь от поставщиков требуется подтвердить только три фактора - эффективность образца техники, его безопасность для личного состава и надежность в эксплуатации. Также производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия для ВСУ,

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907190843.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр