https://ria.ru/20231103/vsu-1907271593.html

На Украине назначили нового командующего Силами специальных операций ВСУ

На Украине назначили нового командующего Силами специальных операций ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

На Украине назначили нового командующего Силами специальных операций ВСУ

На Украине сменился командующий Силами специальных операций ВСУ, им стал Сергей Лупанчук, соответствующий указ опубликовали на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:48

2023-11-03T16:48

2023-11-03T18:03

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Украине сменился командующий Силами специальных операций ВСУ, им стал Сергей Лупанчук, соответствующий указ опубликовали на сайте офиса Владимира Зеленского. "Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины", — говорится в указе № 728/2023.Другим указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Хоренко.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр