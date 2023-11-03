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На Украине назначили нового командующего Силами специальных операций ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 03.11.2023 (обновлено: 18:03 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vsu-1907271593.html
На Украине назначили нового командующего Силами специальных операций ВСУ
На Украине назначили нового командующего Силами специальных операций ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
На Украине назначили нового командующего Силами специальных операций ВСУ
На Украине сменился командующий Силами специальных операций ВСУ, им стал Сергей Лупанчук, соответствующий указ опубликовали на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:48
2023-11-03T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Украине сменился командующий Силами специальных операций ВСУ, им стал Сергей Лупанчук, соответствующий указ опубликовали на сайте офиса Владимира Зеленского. &quot;Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины&quot;, — говорится в указе № 728/2023.Другим указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Хоренко.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине назначили нового командующего Силами специальных операций ВСУ

Зеленский назначил Сергея Лупанчука командующим ССО ВСУ вместо Виктора Хоренко

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Украине сменился командующий Силами специальных операций ВСУ, им стал Сергей Лупанчук, соответствующий указ опубликовали на сайте офиса Владимира Зеленского.
«

"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины", — говорится в указе № 728/2023.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Хоренко.
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