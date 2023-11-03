https://ria.ru/20231103/vsu-1907166675.html

В Киеве не исключили частичной демобилизации ВСУ

В Киеве не исключили частичной демобилизации ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

В Киеве не исключили частичной демобилизации ВСУ

Члены ставки для начала должны внести предложения по вопросу о демобилизации военнослужащих на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:23

2023-11-03T13:23

2023-11-03T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Члены ставки для начала должны внести предложения по вопросу о демобилизации военнослужащих на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, после чего они будут рассмотрены, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление к аппарату СНБО кого-либо из членов ставки. Конечно, я бы очень хотел, чтобы все отдыхали. У меня сын так же спрашивает: "Папа, а когда будет отдых?" Я говорю: "Сынок, война, служите." Я думаю, что, послушав наш разговор, члены ставки, непосредственные военные, сделают предложения, которые должны быть определены какие-то правила", - сказал Данилов в интервью изданию "Лига". По словам Данилова, если подаются такие документы, СНБО не вправе их не рассмотреть. Он также отметил, что если возникает тот или иной вопрос, требующий рассмотрения, каждый член ставки имеет право предоставить в аппарат СНБО свои предложения, и прежде всего это касается тех, кто напрямую имеет отношение к военному делу – главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову, начальнику Генштаба Сергею Шапталу. Впрочем, по словам секретаря, "это не значит, что нет передышки". Данилов заверил, что бригады отправляются на восстановление, "а есть такие, которых оттуда и не вытащишь, такое желание воевать". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231027/poteri-1905645022.html

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900721353.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр