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В Киеве не исключили частичной демобилизации ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/vsu-1907166675.html
В Киеве не исключили частичной демобилизации ВСУ
В Киеве не исключили частичной демобилизации ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
В Киеве не исключили частичной демобилизации ВСУ
Члены ставки для начала должны внести предложения по вопросу о демобилизации военнослужащих на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:23
2023-11-03T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Члены ставки для начала должны внести предложения по вопросу о демобилизации военнослужащих на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, после чего они будут рассмотрены, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление к аппарату СНБО кого-либо из членов ставки. Конечно, я бы очень хотел, чтобы все отдыхали. У меня сын так же спрашивает: "Папа, а когда будет отдых?" Я говорю: "Сынок, война, служите." Я думаю, что, послушав наш разговор, члены ставки, непосредственные военные, сделают предложения, которые должны быть определены какие-то правила", - сказал Данилов в интервью изданию "Лига". По словам Данилова, если подаются такие документы, СНБО не вправе их не рассмотреть. Он также отметил, что если возникает тот или иной вопрос, требующий рассмотрения, каждый член ставки имеет право предоставить в аппарат СНБО свои предложения, и прежде всего это касается тех, кто напрямую имеет отношение к военному делу – главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову, начальнику Генштаба Сергею Шапталу. Впрочем, по словам секретаря, "это не значит, что нет передышки". Данилов заверил, что бригады отправляются на восстановление, "а есть такие, которых оттуда и не вытащишь, такое желание воевать". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231027/poteri-1905645022.html
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900721353.html
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в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве не исключили частичной демобилизации ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил частичной демобилизации ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Члены ставки для начала должны внести предложения по вопросу о демобилизации военнослужащих на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, после чего они будут рассмотрены, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление к аппарату СНБО кого-либо из членов ставки. Конечно, я бы очень хотел, чтобы все отдыхали. У меня сын так же спрашивает: "Папа, а когда будет отдых?" Я говорю: "Сынок, война, служите." Я думаю, что, послушав наш разговор, члены ставки, непосредственные военные, сделают предложения, которые должны быть определены какие-то правила", - сказал Данилов в интервью изданию "Лига".
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По словам Данилова, если подаются такие документы, СНБО не вправе их не рассмотреть. Он также отметил, что если возникает тот или иной вопрос, требующий рассмотрения, каждый член ставки имеет право предоставить в аппарат СНБО свои предложения, и прежде всего это касается тех, кто напрямую имеет отношение к военному делу – главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову, начальнику Генштаба Сергею Шапталу.
Впрочем, по словам секретаря, "это не значит, что нет передышки". Данилов заверил, что бригады отправляются на восстановление, "а есть такие, которых оттуда и не вытащишь, такое желание воевать".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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