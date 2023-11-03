https://ria.ru/20231103/vsu-1907126005.html

Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового

Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 03.11.2023

Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового

Российские военные остановили группу украинских пехотинцев, пытавшихся прорваться на бронетехнике к позициям российских войск в районе села Вербовое на... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:16

2023-11-03T11:16

2023-11-03T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Российские военные остановили группу украинских пехотинцев, пытавшихся прорваться на бронетехнике к позициям российских войск в районе села Вербовое на Запорожье, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."В районе Вербового на так называемой дороге смерти полностью уничтожена группа пехоты на бронетехнике, которая пыталась на скорости прорваться к нашим позициям", — сказал собеседник агентства.За этим, по его словам, последовали новые атаки в направлении Работино и Вербового. "По ним очень жестко отработали наши артиллеристы — прежде всего тяжелыми минометами. Атаки все отражены", — добавил Рогов.Ситуация в районе сел Работино и Вербовое в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне военной операции на Украине. ВСУ так ожесточенно борются за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, и бросили там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогли.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906581014.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр