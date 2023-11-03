https://ria.ru/20231103/vsu-1907126005.html
Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового
Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 03.11.2023
Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового
Российские военные остановили группу украинских пехотинцев, пытавшихся прорваться на бронетехнике к позициям российских войск в районе села Вербовое на... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:16
2023-11-03T11:16
2023-11-03T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Российские военные остановили группу украинских пехотинцев, пытавшихся прорваться на бронетехнике к позициям российских войск в районе села Вербовое на Запорожье, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."В районе Вербового на так называемой дороге смерти полностью уничтожена группа пехоты на бронетехнике, которая пыталась на скорости прорваться к нашим позициям", — сказал собеседник агентства.За этим, по его словам, последовали новые атаки в направлении Работино и Вербового. "По ним очень жестко отработали наши артиллеристы — прежде всего тяжелыми минометами. Атаки все отражены", — добавил Рогов.Ситуация в районе сел Работино и Вербовое в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне военной операции на Украине. ВСУ так ожесточенно борются за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, и бросили там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогли.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906581014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового
Рогов: группу пехоты ВСУ на бронетехнике уничтожили в районе Вербового
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Российские военные остановили группу украинских пехотинцев, пытавшихся прорваться на бронетехнике к позициям российских войск в районе села Вербовое на Запорожье, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В районе Вербового на так называемой дороге смерти полностью уничтожена группа пехоты на бронетехнике, которая пыталась на скорости прорваться к нашим позициям", — сказал собеседник агентства.
За этим, по его словам, последовали новые атаки в направлении Работино и Вербового.
"По ним очень жестко отработали наши артиллеристы — прежде всего тяжелыми минометами. Атаки все отражены", — добавил Рогов.
Ситуация в районе сел Работино и Вербовое в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне военной операции на Украине
. ВСУ
так ожесточенно борются за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак
, и бросили там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогли.
Командир бригады рассказал, как ВСУ прикрываются мирным населением