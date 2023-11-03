Рейтинг@Mail.ru
Все потратили. Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/vsu-1907104140.html
Все потратили. Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии фронта
Все потратили. Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 03.11.2023
Все потратили. Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии фронта
Вооруженные силы Украины не смогут добиться военных успехов в конфликте с Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:49
2023-11-03T09:49
в мире
украина
россия
джо байден
владимир путин
нато
политика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут добиться военных успехов в конфликте с Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.&quot;Как мы видим, вплоть до сегодняшнего дня Украина не смогла даже сдвинуть с мертвой точки свое наступление, на подготовку которого она потратила полгода, пустила тысячи единиц военной техники, предоставленной нами, и еще многие сотни - другими европейскими союзниками, и это нисколько не изменило линию фронта&quot;, — указал бывший военный.По его словам, даже если Вашингтон предоставит Киеву сотню миллиардов долларов военной помощи, которую хотел выделить Украине президент США Джо Байден, это никак не изменит ход вооруженного конфликта.&quot;Украина не добьется военных успехов и ей не удастся вытеснить российскую армию&quot;, — резюмировал офицер.Украинские войска в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, джо байден, владимир путин, нато, политика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Политика, Вооруженные силы Украины
Все потратили. Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии фронта

Офицер Дэвис: Украина не сможет добиться военных успехов в конфликте с Россией

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут добиться военных успехов в конфликте с Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
«

"Как мы видим, вплоть до сегодняшнего дня Украина не смогла даже сдвинуть с мертвой точки свое наступление, на подготовку которого она потратила полгода, пустила тысячи единиц военной техники, предоставленной нами, и еще многие сотни - другими европейскими союзниками, и это нисколько не изменило линию фронта", — указал бывший военный.

По его словам, даже если Вашингтон предоставит Киеву сотню миллиардов долларов военной помощи, которую хотел выделить Украине президент США Джо Байден, это никак не изменит ход вооруженного конфликта.
«

"Украина не добьется военных успехов и ей не удастся вытеснить российскую армию", — резюмировал офицер.

Украинские войска в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ
Вчера, 09:23
 
В миреУкраинаРоссияДжо БайденВладимир ПутинНАТОПолитикаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала