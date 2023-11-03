https://ria.ru/20231103/vsu-1907104140.html

Все потратили. Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии фронта

Все потратили. Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 03.11.2023

Все потратили. Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии фронта

Вооруженные силы Украины не смогут добиться военных успехов в конфликте с Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:49

2023-11-03T09:49

2023-11-03T09:49

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нато

политика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут добиться военных успехов в конфликте с Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Как мы видим, вплоть до сегодняшнего дня Украина не смогла даже сдвинуть с мертвой точки свое наступление, на подготовку которого она потратила полгода, пустила тысячи единиц военной техники, предоставленной нами, и еще многие сотни - другими европейскими союзниками, и это нисколько не изменило линию фронта", — указал бывший военный.По его словам, даже если Вашингтон предоставит Киеву сотню миллиардов долларов военной помощи, которую хотел выделить Украине президент США Джо Байден, это никак не изменит ход вооруженного конфликта."Украина не добьется военных успехов и ей не удастся вытеснить российскую армию", — резюмировал офицер.Украинские войска в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.

https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html

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в мире, украина, россия, джо байден, владимир путин, нато, политика, вооруженные силы украины