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Канцелярия Нетаньяху подтвердила встречу премьера с Блинкеном в Израиле

Канцелярия Нетаньяху подтвердила встречу премьера с Блинкеном в Израиле - РИА Новости, 03.11.2023

Канцелярия Нетаньяху подтвердила встречу премьера с Блинкеном в Израиле

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу в третий раз с начала эскалации конфликта с сектором Газа встретился в Тель-Авиве с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:47

2023-11-03T13:47

2023-11-03T13:47

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу в третий раз с начала эскалации конфликта с сектором Газа встретился в Тель-Авиве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила канцелярия израильского премьера. "Они провели встречу один на один, а сейчас проводится расширенная встреча с членами военного кабинета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале расширенной встречи Нетаньяху представил Блинкену и его делегации фрагменты фильма, подготовленного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), в котором продемонстрированы зверства и массовые убийства, совершенные ХАМАС 7 октября в южных поселках Израиля. СМИ ранее сообщали, что одной из возможных тем переговоров станет вопрос о прекращении огня с целью доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В связи с этим волонтерская организация, сопровождающая семьи заложников ХАМАС, анонсировала проведение митинга напротив здания генштаба минобороны в Тель-Авиве, где проводятся встречи с участием госсекретаря США. Семьи похищенных будут выступать против прекращения огня, пока их близкие не будут возвращены домой.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), энтони блинкен, биньямин нетаньяху, сша