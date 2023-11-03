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Канцелярия Нетаньяху подтвердила встречу премьера с Блинкеном в Израиле
Канцелярия Нетаньяху подтвердила встречу премьера с Блинкеном в Израиле - РИА Новости, 03.11.2023
Канцелярия Нетаньяху подтвердила встречу премьера с Блинкеном в Израиле
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу в третий раз с начала эскалации конфликта с сектором Газа встретился в Тель-Авиве с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:47
2023-11-03T13:47
2023-11-03T13:47
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу в третий раз с начала эскалации конфликта с сектором Газа встретился в Тель-Авиве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила канцелярия израильского премьера. "Они провели встречу один на один, а сейчас проводится расширенная встреча с членами военного кабинета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале расширенной встречи Нетаньяху представил Блинкену и его делегации фрагменты фильма, подготовленного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), в котором продемонстрированы зверства и массовые убийства, совершенные ХАМАС 7 октября в южных поселках Израиля. СМИ ранее сообщали, что одной из возможных тем переговоров станет вопрос о прекращении огня с целью доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В связи с этим волонтерская организация, сопровождающая семьи заложников ХАМАС, анонсировала проведение митинга напротив здания генштаба минобороны в Тель-Авиве, где проводятся встречи с участием госсекретаря США. Семьи похищенных будут выступать против прекращения огня, пока их близкие не будут возвращены домой.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), энтони блинкен, биньямин нетаньяху, сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, США
Канцелярия Нетаньяху подтвердила встречу премьера с Блинкеном в Израиле
Канцелярия Нетаньяху подтвердила встречу премьера с Блинкеном в Тель-Авиве