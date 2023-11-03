Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Хезболлы" заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 03.11.2023 (обновлено: 18:07 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/voyna-1907285017.html
Лидер "Хезболлы" заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем
Лидер "Хезболлы" заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем - РИА Новости, 03.11.2023
Лидер "Хезболлы" заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем
Риск полномасштабных боевых действий между "Хезболлой" и Израилем реален, заявил генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла во время обращения. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:18
2023-11-03T18:07
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907293235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee44e387ead62f442595fe8e74922f2.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Риск полномасштабных боевых действий между "Хезболлой" и Израилем реален, заявил генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла во время обращения."Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать", — сказал он.Насрулла отметил, что "Хезболла" присоединилась к военным действиям против Тель-Авива еще 8 октября. Он также объявил всеобщую готовность к любым изменениям на фронте, отметив, что все сценарии возможны. Глава движения подчеркнул, что "Хезболла" сейчас подвергает себя риску, однако он оправдан, так как бойцам удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии. По его словам, эти силы должны были участвовать в операции против сектора Газа.Кроме того, как уточнил Насрулла, более 40 еврейских поселений около границы с Ливаном опустели под натиском сопротивления в этой стране. При этом во время противостояния в этой местности погибли 57 бойцов, включая членов палестинских формирований, добавил он.Лидер шиитского движения также заявил, что Израиль совершит самую большую глупость в своей истории, если решит напасть на Ливан. В свою очередь, угрозы Вашингтона нанести удары по местам дислокации бойцов "Хезболлы" не повлияют на их позицию, добавил он. По его словам, интересы США и их военные первыми пострадают в случае войны, поэтому они должны положить конец боевым действиям в секторе Газа.Насрулла также призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль. По его словам, эти государства должны сделать все, чтобы прекратить нападения ЦАХАЛ на сектор Газа. Глава шиитского движения добавил, что победа палестинцев в этом конфликте отвечает интересам всех стран-соседей.Хасан Насрулла сегодня выступил с речью впервые с момента резкого обострения противостояния между ХАМАС и Израилем. Региональные СМИ не исключают даже объявления войны еврейскому государству со стороны движения.Накануне "Хезболлах" заявило, что одновременно нанесло удары по 19 израильским военным позициям. Также движение сообщало, что с помощью двух беспилотников атаковало позиции ЦАХАЛ около ферм Шебаа. Эти территории являются спорными после оккупации Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году.Конфликт между ХАМАС и ИзраилемПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231027/gosdep-1905753605.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907293235_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_35b1b833a275415d1e4ac5340d7216eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер "Хезболлы" заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем

Генсек "Хезболлы": вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна

© AP Photo / Hussein MallaЛюди смотрят выступление главы ливанской "Хезболлы" Хасана Насруллы в Бейруте
Люди смотрят выступление главы ливанской Хезболлы Хасана Насруллы в Бейруте - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Люди смотрят выступление главы ливанской "Хезболлы" Хасана Насруллы в Бейруте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Риск полномасштабных боевых действий между "Хезболлой" и Израилем реален, заявил генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла во время обращения.
«
"Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать", — сказал он.
Насрулла отметил, что "Хезболла" присоединилась к военным действиям против Тель-Авива еще 8 октября. Он также объявил всеобщую готовность к любым изменениям на фронте, отметив, что все сценарии возможны. Глава движения подчеркнул, что "Хезболла" сейчас подвергает себя риску, однако он оправдан, так как бойцам удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии. По его словам, эти силы должны были участвовать в операции против сектора Газа.
Кроме того, как уточнил Насрулла, более 40 еврейских поселений около границы с Ливаном опустели под натиском сопротивления в этой стране. При этом во время противостояния в этой местности погибли 57 бойцов, включая членов палестинских формирований, добавил он.
Лидер шиитского движения также заявил, что Израиль совершит самую большую глупость в своей истории, если решит напасть на Ливан. В свою очередь, угрозы Вашингтона нанести удары по местам дислокации бойцов "Хезболлы" не повлияют на их позицию, добавил он. По его словам, интересы США и их военные первыми пострадают в случае войны, поэтому они должны положить конец боевым действиям в секторе Газа.
Насрулла также призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль. По его словам, эти государства должны сделать все, чтобы прекратить нападения ЦАХАЛ на сектор Газа. Глава шиитского движения добавил, что победа палестинцев в этом конфликте отвечает интересам всех стран-соседей.
Хасан Насрулла сегодня выступил с речью впервые с момента резкого обострения противостояния между ХАМАС и Израилем. Региональные СМИ не исключают даже объявления войны еврейскому государству со стороны движения.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Накануне "Хезболлах" заявило, что одновременно нанесло удары по 19 израильским военным позициям. Также движение сообщало, что с помощью двух беспилотников атаковало позиции ЦАХАЛ около ферм Шебаа. Эти территории являются спорными после оккупации Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году.

Конфликт между ХАМАС и Израилем

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Госдеп порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан
27 октября, 23:56
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
В миреИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала