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Лидер "Хезболлы" заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем

Лидер "Хезболлы" заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем - РИА Новости, 03.11.2023

Лидер "Хезболлы" заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем

Риск полномасштабных боевых действий между "Хезболлой" и Израилем реален, заявил генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла во время обращения. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:18

2023-11-03T17:18

2023-11-03T18:07

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Риск полномасштабных боевых действий между "Хезболлой" и Израилем реален, заявил генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла во время обращения."Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать", — сказал он.Насрулла отметил, что "Хезболла" присоединилась к военным действиям против Тель-Авива еще 8 октября. Он также объявил всеобщую готовность к любым изменениям на фронте, отметив, что все сценарии возможны. Глава движения подчеркнул, что "Хезболла" сейчас подвергает себя риску, однако он оправдан, так как бойцам удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии. По его словам, эти силы должны были участвовать в операции против сектора Газа.Кроме того, как уточнил Насрулла, более 40 еврейских поселений около границы с Ливаном опустели под натиском сопротивления в этой стране. При этом во время противостояния в этой местности погибли 57 бойцов, включая членов палестинских формирований, добавил он.Лидер шиитского движения также заявил, что Израиль совершит самую большую глупость в своей истории, если решит напасть на Ливан. В свою очередь, угрозы Вашингтона нанести удары по местам дислокации бойцов "Хезболлы" не повлияют на их позицию, добавил он. По его словам, интересы США и их военные первыми пострадают в случае войны, поэтому они должны положить конец боевым действиям в секторе Газа.Насрулла также призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль. По его словам, эти государства должны сделать все, чтобы прекратить нападения ЦАХАЛ на сектор Газа. Глава шиитского движения добавил, что победа палестинцев в этом конфликте отвечает интересам всех стран-соседей.Хасан Насрулла сегодня выступил с речью впервые с момента резкого обострения противостояния между ХАМАС и Израилем. Региональные СМИ не исключают даже объявления войны еврейскому государству со стороны движения.Накануне "Хезболлах" заявило, что одновременно нанесло удары по 19 израильским военным позициям. Также движение сообщало, что с помощью двух беспилотников атаковало позиции ЦАХАЛ около ферм Шебаа. Эти территории являются спорными после оккупации Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году.Конфликт между ХАМАС и ИзраилемПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231027/gosdep-1905753605.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году