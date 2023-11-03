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Иностранец посетил российский супермаркет и задался одним вопросом

Иностранец посетил российский супермаркет и задался одним вопросом - РИА Новости, 03.11.2023

Иностранец посетил российский супермаркет и задался одним вопросом

Австралийский блогер, ведущий YouTube-канал Travelling with Russell, посетил супермаркет в России, выразив удивление тем, что некоторые марки пива стоят дешевле РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T06:20

2023-11-03T06:20

2023-11-03T06:52

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москва

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Австралийский блогер, ведущий YouTube-канал Travelling with Russell, посетил супермаркет в России, выразив удивление тем, что некоторые марки пива стоят дешевле сладкой газировки.Блогер записал видео с посещением "типичного" сетевого супермаркета в "очень неприметном" районе Москвы, продемонстрировав ассортимент на полках, а также цены на продукты. Он отметил, что продукция многих западных брендов, объявивших об уходе из России, по-прежнему спокойно продается, а некоторые из них просто сменили название.Показывая секцию с пивными напитками, австралиец выразил удивление тем, что пиво может стоить дешевле, чем газировка."Самое забавное, что я нахожу, — иногда банка пива может стоить дешевле, чем банка безалкогольного напитка. Я никогда по-настоящему не мог понять, почему это так в России, думаю, возможно, здесь разные налоги на ингредиенты", - отметил он.Автор видео показал стоимость бутылки газировки, после чего прошелся мимо холодильника с пивом, где ряд марок стоили дешевле сладкого напитка."Так что я могу купить банку пива дешевле, чем газировку. Кто-нибудь должен ответить мне, почему в России так сложилось", - добавил блогер.

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россия, москва