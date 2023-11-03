https://ria.ru/20231103/volontery-1907265357.html
Путин пообещал помощь представителям волонтерского движения
Путин пообещал помощь представителям волонтерского движения - РИА Новости, 03.11.2023
Путин пообещал помощь представителям волонтерского движения
Российские власти помогали и обязательно будут помогать представителям волонтерского движения, его участники добровольно берут на себя реализацию важнейших... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:35
2023-11-03T16:35
2023-11-03T16:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские власти помогали и обязательно будут помогать представителям волонтерского движения, его участники добровольно берут на себя реализацию важнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ. Во время мероприятия член комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Евгений Козеев рассказал Путину о волонтерской деятельности по поддержке беженцев из зоны СВО и доставке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. "Что касается поддержки волонтеров. Мы всегда это делали. Как не поддержать тех людей, которые добровольно берут на себя такую важную миссию, как реализация важнейших задач, перед которыми стоит государство и общество, напрямую помогают людям. Мы помогали и обязательно будем это делать", - сказал Путин. Также Козеев рассказал главе государства об открытии ресурсного центра по поддержке добровольчества в Луганске, такой же будет открыт в Донецке, аналогичная работа ведется в Запорожской и Херсонской областях. "Что касается центров добровольчества, о которых вы сказали, если есть необходимость поддержать создание этих центров, давайте мы это тоже сделаем, я коллегам обязательно скажу в правительстве и администрации президента", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230617/veschi-1878926391.html
https://ria.ru/20231030/volontery-1906137373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал помощь представителям волонтерского движения
Путин: российские власти помогали и будут помогать движению волонтеров
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские власти помогали и обязательно будут помогать представителям волонтерского движения, его участники добровольно берут на себя реализацию важнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ.
Во время мероприятия член комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Евгений Козеев рассказал Путину о волонтерской деятельности по поддержке беженцев из зоны СВО и доставке гуманитарной помощи в ДНР
и ЛНР
.
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"Что касается поддержки волонтеров. Мы всегда это делали. Как не поддержать тех людей, которые добровольно берут на себя такую важную миссию, как реализация важнейших задач, перед которыми стоит государство и общество, напрямую помогают людям. Мы помогали и обязательно будем это делать", - сказал Путин.
Также Козеев рассказал главе государства об открытии ресурсного центра по поддержке добровольчества в Луганске
, такой же будет открыт в Донецке
, аналогичная работа ведется в Запорожской и Херсонской областях
.
"Что касается центров добровольчества, о которых вы сказали, если есть необходимость поддержать создание этих центров, давайте мы это тоже сделаем, я коллегам обязательно скажу в правительстве и администрации президента", - подчеркнул Путин.
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