https://ria.ru/20231103/volontery-1907265357.html

Путин пообещал помощь представителям волонтерского движения

Путин пообещал помощь представителям волонтерского движения - РИА Новости, 03.11.2023

Путин пообещал помощь представителям волонтерского движения

Российские власти помогали и обязательно будут помогать представителям волонтерского движения, его участники добровольно берут на себя реализацию важнейших... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:35

2023-11-03T16:35

2023-11-03T16:35

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские власти помогали и обязательно будут помогать представителям волонтерского движения, его участники добровольно берут на себя реализацию важнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ. Во время мероприятия член комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Евгений Козеев рассказал Путину о волонтерской деятельности по поддержке беженцев из зоны СВО и доставке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. "Что касается поддержки волонтеров. Мы всегда это делали. Как не поддержать тех людей, которые добровольно берут на себя такую важную миссию, как реализация важнейших задач, перед которыми стоит государство и общество, напрямую помогают людям. Мы помогали и обязательно будем это делать", - сказал Путин. Также Козеев рассказал главе государства об открытии ресурсного центра по поддержке добровольчества в Луганске, такой же будет открыт в Донецке, аналогичная работа ведется в Запорожской и Херсонской областях. "Что касается центров добровольчества, о которых вы сказали, если есть необходимость поддержать создание этих центров, давайте мы это тоже сделаем, я коллегам обязательно скажу в правительстве и администрации президента", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230617/veschi-1878926391.html

https://ria.ru/20231030/volontery-1906137373.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин