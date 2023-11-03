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Посол Антонов прогнозирует рост вмешательства США во внутренние дела России - РИА Новости, 03.11.2023
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00:29 03.11.2023
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Посол Антонов прогнозирует рост вмешательства США во внутренние дела России
Посол Антонов прогнозирует рост вмешательства США во внутренние дела России - РИА Новости, 03.11.2023
Посол Антонов прогнозирует рост вмешательства США во внутренние дела России
Вмешательство США во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения к мартовским президентским выборам, заявил российский посол в Вашингтоне... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:29
2023-11-03T00:29
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
политика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вмешательство США во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения к мартовским президентским выборам, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Я думаю, что это вмешательство во внутренние дела РФ будет нарастать по мере приближения к мартовским выборам нашего президента", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, политика
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Политика
Посол Антонов прогнозирует рост вмешательства США во внутренние дела России

Антонов: вмешательство США будет нарастать ближе к выборам президента в России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вмешательство США во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения к мартовским президентским выборам, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Я думаю, что это вмешательство во внутренние дела РФ будет нарастать по мере приближения к мартовским выборам нашего президента", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
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РоссияСШАВашингтон (штат)Анатолий АнтоновПолитика
 
 
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