https://ria.ru/20231103/vmeshatelstvo-1907074397.html

Посол Антонов прогнозирует рост вмешательства США во внутренние дела России

Посол Антонов прогнозирует рост вмешательства США во внутренние дела России - РИА Новости, 03.11.2023

Посол Антонов прогнозирует рост вмешательства США во внутренние дела России

Вмешательство США во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения к мартовским президентским выборам, заявил российский посол в Вашингтоне... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:29

2023-11-03T00:29

2023-11-03T00:29

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

политика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вмешательство США во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения к мартовским президентским выборам, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Я думаю, что это вмешательство во внутренние дела РФ будет нарастать по мере приближения к мартовским выборам нашего президента", - сказал Антонов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20231031/dagestan-1906475646.html

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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, политика