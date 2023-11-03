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СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе - РИА Новости, 03.11.2023
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22:36 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/vizit-1907340773.html
СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе
СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе - РИА Новости, 03.11.2023
СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе
Информация о запланированном визите Владимира Зеленского на следующей неделе в Израиль не соответствует действительности, пишет украинское издание "Страна.ua"... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T22:36
2023-11-03T22:36
в мире
израиль
владимир зеленский
страна.ua
хамас
украина
иерусалим
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Информация о запланированном визите Владимира Зеленского на следующей неделе в Израиль не соответствует действительности, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве Украины. Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на дипломатические источники проинформировал, что Израиль и Украина ведут переговоры на высоком уровне о визите Зеленского в еврейское государство, поездка может состояться уже в начале следующей недели. "Визит Зеленского в Израиль на следующей неделе не планируется, сообщил наш собеседник", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале. Несколько недель назад СМИ писали, что Зеленский намерен посетить Израиль в знак солидарности с борьбой против ХАМАС в секторе Газа, однако в Иерусалиме дали понять, что для такого рода визита время неподходящее. Украина с первого дня нынешней эскалации палестино-израильского конфликта полностью встала на сторону Израиля.
https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907338824.html
https://ria.ru/20231103/vsu-1907304971.html
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в мире, израиль, владимир зеленский, страна.ua, хамас, украина, иерусалим
В мире, Израиль, Владимир Зеленский, Страна.ua, ХАМАС, Украина, Иерусалим
СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе

Страна.ua: на Украине опровергли визит Зеленского в Израиль на следующей неделе

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Информация о запланированном визите Владимира Зеленского на следующей неделе в Израиль не соответствует действительности, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве Украины.
Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на дипломатические источники проинформировал, что Израиль и Украина ведут переговоры на высоком уровне о визите Зеленского в еврейское государство, поездка может состояться уже в начале следующей недели.
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"Визит Зеленского в Израиль на следующей неделе не планируется, сообщил наш собеседник", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале.
Несколько недель назад СМИ писали, что Зеленский намерен посетить Израиль в знак солидарности с борьбой против ХАМАС в секторе Газа, однако в Иерусалиме дали понять, что для такого рода визита время неподходящее.
Украина с первого дня нынешней эскалации палестино-израильского конфликта полностью встала на сторону Израиля.
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В миреИзраильВладимир ЗеленскийСтрана.uaХАМАСУкраинаИерусалим
 
 
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