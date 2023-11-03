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СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе
СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе - РИА Новости, 03.11.2023
СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе
Информация о запланированном визите Владимира Зеленского на следующей неделе в Израиль не соответствует действительности, пишет украинское издание "Страна.ua"... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T22:36
2023-11-03T22:36
2023-11-03T22:36
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Информация о запланированном визите Владимира Зеленского на следующей неделе в Израиль не соответствует действительности, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве Украины. Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на дипломатические источники проинформировал, что Израиль и Украина ведут переговоры на высоком уровне о визите Зеленского в еврейское государство, поездка может состояться уже в начале следующей недели. "Визит Зеленского в Израиль на следующей неделе не планируется, сообщил наш собеседник", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале. Несколько недель назад СМИ писали, что Зеленский намерен посетить Израиль в знак солидарности с борьбой против ХАМАС в секторе Газа, однако в Иерусалиме дали понять, что для такого рода визита время неподходящее. Украина с первого дня нынешней эскалации палестино-израильского конфликта полностью встала на сторону Израиля.
https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907338824.html
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В мире, Израиль, Владимир Зеленский, Страна.ua, ХАМАС, Украина, Иерусалим
СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе
Страна.ua: на Украине опровергли визит Зеленского в Израиль на следующей неделе