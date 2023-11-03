https://ria.ru/20231103/vizit-1907340773.html

СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе

СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: источник опроверг визит Зеленского в Израиль на следующей неделе

Информация о запланированном визите Владимира Зеленского на следующей неделе в Израиль не соответствует действительности, пишет украинское издание "Страна.ua"... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T22:36

2023-11-03T22:36

2023-11-03T22:36

в мире

израиль

владимир зеленский

страна.ua

хамас

украина

иерусалим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:4:2320:1309_1920x0_80_0_0_e12f8cfaea1111d1465247c5756f1d04.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Информация о запланированном визите Владимира Зеленского на следующей неделе в Израиль не соответствует действительности, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве Украины. Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на дипломатические источники проинформировал, что Израиль и Украина ведут переговоры на высоком уровне о визите Зеленского в еврейское государство, поездка может состояться уже в начале следующей недели. "Визит Зеленского в Израиль на следующей неделе не планируется, сообщил наш собеседник", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале. Несколько недель назад СМИ писали, что Зеленский намерен посетить Израиль в знак солидарности с борьбой против ХАМАС в секторе Газа, однако в Иерусалиме дали понять, что для такого рода визита время неподходящее. Украина с первого дня нынешней эскалации палестино-израильского конфликта полностью встала на сторону Израиля.

https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907338824.html

https://ria.ru/20231103/vsu-1907304971.html

израиль

украина

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, владимир зеленский, страна.ua, хамас, украина, иерусалим