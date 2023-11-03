Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
Россия и Мьянма впервые в современной истории проведут совместные учения
Корабли ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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"Начался рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Союз Мьянма", - говорится в сообщении.
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"Программой визита Главкома ВМФ России предусмотрен ряд встреч с руководством Мьянмы, командованием военно-морских сил и участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, посещение боевых кораблей, задействованных в учении. Наряду с этим, планом визита предусмотрена и культурная программа", - добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что также одной из важнейших целей поездки российской делегации под руководством Евменова является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой.
В состав российской делегации помимо адмиралов и офицеров также входят артисты ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота, которые выступят с концертом в столице республики городе Нейпьидо.
Визит делегации Главного командования ВМФ России под руководством адмирала Николая Евменова в Мьянму станет важным практическим шагом в укреплении взаимопонимания и дружбы между военными моряками двух стран, указали в российском военном ведомстве.