https://ria.ru/20231103/vizit-1907329695.html

Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения

Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения - РИА Новости, 03.11.2023

Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T21:04

2023-11-03T21:04

2023-11-03T21:11

россия

мьянма

министерство обороны рф (минобороны рф)

николай евменов

вмф рф

нейпьидо

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Начался рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Союз Мьянма", - говорится в сообщении."Программой визита Главкома ВМФ России предусмотрен ряд встреч с руководством Мьянмы, командованием военно-морских сил и участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, посещение боевых кораблей, задействованных в учении. Наряду с этим, планом визита предусмотрена и культурная программа", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что также одной из важнейших целей поездки российской делегации под руководством Евменова является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой.В состав российской делегации помимо адмиралов и офицеров также входят артисты ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота, которые выступят с концертом в столице республики городе Нейпьидо.Визит делегации Главного командования ВМФ России под руководством адмирала Николая Евменова в Мьянму станет важным практическим шагом в укреплении взаимопонимания и дружбы между военными моряками двух стран, указали в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20231101/myanma-1906583432.html

россия

мьянма

нейпьидо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мьянма, министерство обороны рф (минобороны рф), николай евменов, вмф рф, нейпьидо