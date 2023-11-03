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Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения - РИА Новости, 03.11.2023
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21:04 03.11.2023 (обновлено: 21:11 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vizit-1907329695.html
Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения - РИА Новости, 03.11.2023
Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T21:04
2023-11-03T21:11
россия
мьянма
министерство обороны рф (минобороны рф)
николай евменов
вмф рф
нейпьидо
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Начался рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Союз Мьянма", - говорится в сообщении."Программой визита Главкома ВМФ России предусмотрен ряд встреч с руководством Мьянмы, командованием военно-морских сил и участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, посещение боевых кораблей, задействованных в учении. Наряду с этим, планом визита предусмотрена и культурная программа", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что также одной из важнейших целей поездки российской делегации под руководством Евменова является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой.В состав российской делегации помимо адмиралов и офицеров также входят артисты ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота, которые выступят с концертом в столице республики городе Нейпьидо.Визит делегации Главного командования ВМФ России под руководством адмирала Николая Евменова в Мьянму станет важным практическим шагом в укреплении взаимопонимания и дружбы между военными моряками двух стран, указали в российском военном ведомстве.
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россия
мьянма
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россия, мьянма, министерство обороны рф (минобороны рф), николай евменов, вмф рф, нейпьидо
Россия, Мьянма, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Николай Евменов, ВМФ РФ, Нейпьидо
Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения

Россия и Мьянма впервые в современной истории проведут совместные учения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ России
Корабли ВМФ России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Корабли ВМФ России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«
"Начался рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Союз Мьянма", - говорится в сообщении.
«
"Программой визита Главкома ВМФ России предусмотрен ряд встреч с руководством Мьянмы, командованием военно-морских сил и участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, посещение боевых кораблей, задействованных в учении. Наряду с этим, планом визита предусмотрена и культурная программа", - добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что также одной из важнейших целей поездки российской делегации под руководством Евменова является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой.
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В состав российской делегации помимо адмиралов и офицеров также входят артисты ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота, которые выступят с концертом в столице республики городе Нейпьидо.
Визит делегации Главного командования ВМФ России под руководством адмирала Николая Евменова в Мьянму станет важным практическим шагом в укреплении взаимопонимания и дружбы между военными моряками двух стран, указали в российском военном ведомстве.
 
РоссияМьянмаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николай ЕвменовВМФ РФНейпьидо
 
 
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