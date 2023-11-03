https://ria.ru/20231103/viking-1907088879.html

Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском

Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 03.11.2023

Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском

Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T07:05

2023-11-03T07:05

2023-11-03T08:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907094374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_334d05bbb0b2bc292268ee0d36b8a4f2.jpg

ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе.Кадры выявления и поражения цели оказались в распоряжении РИА Новости.На них видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил укрепленную украинскую позицию, а затем она уничтожается дроном-камикадзе. В результате удара сдетонировали боеприпасы.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906584264.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение отрядом "Викинг" блиндажа ВСУ на Артемовском направлении Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе 2023-11-03T07:05 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины