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Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 03.11.2023 (обновлено: 08:52 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/viking-1907088879.html
Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском
Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 03.11.2023
Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T07:05
2023-11-03T08:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе.Кадры выявления и поражения цели оказались в распоряжении РИА Новости.На них видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил укрепленную украинскую позицию, а затем она уничтожается дроном-камикадзе. В результате удара сдетонировали боеприпасы.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906584264.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Уничтожение отрядом "Викинг" блиндажа ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском

Бойцы "Викинга" уничтожили на Артемовском участке блиндаж ВСУ дроном-камикадзе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе.
Кадры выявления и поражения цели оказались в распоряжении РИА Новости.
На них видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил укрепленную украинскую позицию, а затем она уничтожается дроном-камикадзе. В результате удара сдетонировали боеприпасы.
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