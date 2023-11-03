https://ria.ru/20231103/varshava-1907267212.html
В Варшаве ищут мужчину, ранившего мачете нескольких человек
В Варшаве ищут мужчину, ранившего мачете нескольких человек - РИА Новости, 03.11.2023
В Варшаве ищут мужчину, ранившего мачете нескольких человек
Полиция ищет мужчину, ранившего мачете нескольких человек в Варшаве, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:38
2023-11-03T16:38
2023-11-03T16:38
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, ранившего мачете нескольких человек в Варшаве, сообщает радиостанция RMF FM. "Столичные полицейские ищут мужчину, который ранил мачете по меньшей мере двух человек в варшавском районе Беляны", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, в районе улицы Кохановского неизвестный мужчина "подъехал на велосипеде к 44-летнему мужчине, выгуливающему собаку, поинтересовался виновниками ранее произошедшего избиения девушки, затем он вытащил мачете, ранил собеседника в область шеи и уехал". Через несколько десятков минут тот же злоумышленник подъехал к другому прохожему. Он попросил сигарету, затем нанес ему удар мачете в область левого плеча и снова уехал, сообщает RMF FM. На место были направлены значительные силы полиции. Мотивы действий нападавшего пока неизвестны. Полиция ищет лысого велосипедиста среднего телосложения в возрасте 35-40 лет, ростом около 175 сантиметров.
https://ria.ru/20231103/frantsiya-1907244812.html
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в мире, варшава
В Варшаве ищут мужчину, ранившего мачете нескольких человек
Полиция ищет мужчину, ранившего мачете нескольких человек в Варшаве
ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости.
Полиция ищет мужчину, ранившего мачете нескольких человек в Варшаве, сообщает радиостанция
RMF FM.
«
"Столичные полицейские ищут мужчину, который ранил мачете по меньшей мере двух человек в варшавском районе Беляны", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, в районе улицы Кохановского неизвестный мужчина "подъехал на велосипеде к 44-летнему мужчине, выгуливающему собаку, поинтересовался виновниками ранее произошедшего избиения девушки, затем он вытащил мачете, ранил собеседника в область шеи и уехал".
Через несколько десятков минут тот же злоумышленник подъехал к другому прохожему. Он попросил сигарету, затем нанес ему удар мачете в область левого плеча и снова уехал, сообщает RMF FM.
На место были направлены значительные силы полиции. Мотивы действий нападавшего пока неизвестны.
Полиция ищет лысого велосипедиста среднего телосложения в возрасте 35-40 лет, ростом около 175 сантиметров.