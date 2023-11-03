Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/vagner-1907171610.html
В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина
В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина - РИА Новости, 03.11.2023
В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина
Кремль не располагает информацией по теме "Вагнера" и слухов о том, что сын Евгения Пригожина Павел может возглавить или уже возглавил группу, это не его тема,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:41
2023-11-03T13:41
евгений пригожин
дмитрий песков
чвк "вагнер"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875490834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cc4e1db17177b47b35c822a39e7093d.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не располагает информацией по теме "Вагнера" и слухов о том, что сын Евгения Пригожина Павел может возглавить или уже возглавил группу, это не его тема, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопрос не к нам. Это не наша тема. И никакой информацией здесь я не располагаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль прокомментировать сообщения о том, что группу "Вагнер" возглавит или уже возглавил сын Пригожина Павел. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин погиб при падении частного самолета Embraer Legacy 23 августа в Тверской области.
https://ria.ru/20231103/vagner-1907165883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875490834_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_59f20a38ae1d42ba90b47f4ea7032c32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер", россия
Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Россия
В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина

Песков переадресовал вопрос о том, что сын Пригожина якобы стал главой "Вагнера"

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не располагает информацией по теме "Вагнера" и слухов о том, что сын Евгения Пригожина Павел может возглавить или уже возглавил группу, это не его тема, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос не к нам. Это не наша тема. И никакой информацией здесь я не располагаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль прокомментировать сообщения о том, что группу "Вагнер" возглавит или уже возглавил сын Пригожина Павел.
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин погиб при падении частного самолета Embraer Legacy 23 августа в Тверской области.
Российские и турецкие военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Кремле прокомментировали статью WSJ о "Вагнере" в Сирии
Вчера, 13:18
 
Евгений ПригожинДмитрий ПесковЧВК "Вагнер"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала