https://ria.ru/20231103/vagner-1907171610.html

В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина

В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина - РИА Новости, 03.11.2023

В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина

Кремль не располагает информацией по теме "Вагнера" и слухов о том, что сын Евгения Пригожина Павел может возглавить или уже возглавил группу, это не его тема,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:41

2023-11-03T13:41

2023-11-03T13:41

евгений пригожин

дмитрий песков

чвк "вагнер"

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не располагает информацией по теме "Вагнера" и слухов о том, что сын Евгения Пригожина Павел может возглавить или уже возглавил группу, это не его тема, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопрос не к нам. Это не наша тема. И никакой информацией здесь я не располагаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль прокомментировать сообщения о том, что группу "Вагнер" возглавит или уже возглавил сын Пригожина Павел. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин погиб при падении частного самолета Embraer Legacy 23 августа в Тверской области.

https://ria.ru/20231103/vagner-1907165883.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер", россия