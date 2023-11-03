https://ria.ru/20231103/vagner-1907171610.html
В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина
В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина - РИА Новости, 03.11.2023
В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина
Кремль не располагает информацией по теме "Вагнера" и слухов о том, что сын Евгения Пригожина Павел может возглавить или уже возглавил группу, это не его тема,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:41
2023-11-03T13:41
2023-11-03T13:41
евгений пригожин
дмитрий песков
чвк "вагнер"
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не располагает информацией по теме "Вагнера" и слухов о том, что сын Евгения Пригожина Павел может возглавить или уже возглавил группу, это не его тема, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопрос не к нам. Это не наша тема. И никакой информацией здесь я не располагаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль прокомментировать сообщения о том, что группу "Вагнер" возглавит или уже возглавил сын Пригожина Павел. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин погиб при падении частного самолета Embraer Legacy 23 августа в Тверской области.
https://ria.ru/20231103/vagner-1907165883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер", россия
Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Россия
В Кремле прокомментировали слухи, что главой "Вагнера" стал сын Пригожина
Песков переадресовал вопрос о том, что сын Пригожина якобы стал главой "Вагнера"
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не располагает информацией по теме "Вагнера" и слухов о том, что сын Евгения Пригожина Павел может возглавить или уже возглавил группу, это не его тема, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос не к нам. Это не наша тема. И никакой информацией здесь я не располагаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль прокомментировать сообщения о том, что группу "Вагнер" возглавит или уже возглавил сын Пригожина Павел.
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин погиб при падении частного самолета Embraer Legacy 23 августа в Тверской области.
В Кремле прокомментировали статью WSJ о "Вагнере" в Сирии