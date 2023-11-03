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В Кремле прокомментировали статью WSJ о "Вагнере" в Сирии - РИА Новости, 03.11.2023
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13:18 03.11.2023 (обновлено: 13:29 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vagner-1907165883.html
В Кремле прокомментировали статью WSJ о "Вагнере" в Сирии
В Кремле прокомментировали статью WSJ о "Вагнере" в Сирии - РИА Новости, 03.11.2023
В Кремле прокомментировали статью WSJ о "Вагнере" в Сирии
Группы "Вагнер" де-факто не существует, рассуждения на тему их действий, как правило, ни на чем не основываются, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:18
2023-11-03T13:29
сирия
в мире
россия
израиль
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Группы "Вагнер" де-факто не существует, рассуждения на тему их действий, как правило, ни на чем не основываются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать описанную в статье Wall Street Journal информацию о том, что США обеспокоены тем, что представители группы "Вагнер", находящиеся в Сирии, могут передать зенитно-ракетные комплексы группировке "Хезболлах"."Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют. По линии военных есть экстренные каналы связи. Если есть, действительно, на чем-то зиждущаяся озабоченность, их всегда можно донести до наших военных", - сказал Песков.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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сирия, в мире, россия, израиль, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, чвк "вагнер"
Сирия, В мире, Россия, Израиль, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ЧВК "Вагнер"
В Кремле прокомментировали статью WSJ о "Вагнере" в Сирии

Песков: рассуждения о "Вагнере" в Сирии необоснованны, де-факто такой группы нет

© РИА НовостиРоссийские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости
Российские и турецкие военные в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Группы "Вагнер" де-факто не существует, рассуждения на тему их действий, как правило, ни на чем не основываются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать описанную в статье Wall Street Journal информацию о том, что США обеспокоены тем, что представители группы "Вагнер", находящиеся в Сирии, могут передать зенитно-ракетные комплексы группировке "Хезболлах".
"Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют. По линии военных есть экстренные каналы связи. Если есть, действительно, на чем-то зиждущаяся озабоченность, их всегда можно донести до наших военных", - сказал Песков.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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СирияВ миреРоссияИзраильДмитрий ПесковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЧВК "Вагнер"
 
 
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