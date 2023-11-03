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Узбекистан призвал тюркские страны продолжать оказывать помощь Афганистану - РИА Новости, 03.11.2023
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10:53 03.11.2023 (обновлено: 11:38 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/uzbekistan-1907118425.html
Узбекистан призвал тюркские страны продолжать оказывать помощь Афганистану
Узбекистан призвал тюркские страны продолжать оказывать помощь Афганистану - РИА Новости, 03.11.2023
Узбекистан призвал тюркские страны продолжать оказывать помощь Афганистану
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал участников Организации тюркских государств (ОТГ) продолжить оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:53
2023-11-03T11:38
в мире
афганистан
шавкат мирзиеев
узбекистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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АСТАНА, 3 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал участников Организации тюркских государств (ОТГ) продолжить оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне снижения интереса в мире к проблемам в этой стране. В Астане в пятницу открылся саммит ОТГ. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия. "Призываем разработать конкретные механизмы, направленные на недопущение ослабления оказание гуманитарной помощи афганскому народу, решение острых социальных проблем в этой стране", - сказал Мирзиеев, выступая на саммите. Узбекистан председательствует в ОТГ в 2023 году. По его оценке, сегодня на фоне сугубо конфликтов и войн в других точках мира проблемы Афганистана все дальше отодвигаются с поля зрения международного сообщества. "Нам нужен мир, нестабильный Афганистан, активно участвующий в процессах регионального партнерства и экономического сотрудничества со всеми соседями", - отметил Мирзиеев. Президент Узбекистана сообщил, что выдвинутая Ташкентом инициатива по строительству Транссфганской железной дороги позволит вовлечь Афганистан в процессы регионального партнерства и экономического сотрудничества со всеми соседями. "Узбекистан продолжит оказывать необходимую помощь афганскому народу. Мы активно продолжим предоставление гуманитарной поддержки через логистические хаб и обучение афганских граждан в образовательном центре в Термезе", - добавил Мирзиеев. В начале августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20231101/afganistan-1906689927.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231009/ukraina-1901486732.html
афганистан
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в мире, афганистан, шавкат мирзиеев, узбекистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
Узбекистан призвал тюркские страны продолжать оказывать помощь Афганистану

Президент Узбекистана призвал тюркские страны продолжать помогать Афганистану

© Фото : Shavkat Mirziyoyev_press-service/TelegramСаммит Организации тюркских государств в Астане. 3 ноября 2023
Саммит Организации тюркских государств в Астане. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Shavkat Mirziyoyev_press-service/Telegram
Саммит Организации тюркских государств в Астане. 3 ноября 2023
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АСТАНА, 3 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал участников Организации тюркских государств (ОТГ) продолжить оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне снижения интереса в мире к проблемам в этой стране.
В Астане в пятницу открылся саммит ОТГ. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
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"Призываем разработать конкретные механизмы, направленные на недопущение ослабления оказание гуманитарной помощи афганскому народу, решение острых социальных проблем в этой стране", - сказал Мирзиеев, выступая на саммите. Узбекистан председательствует в ОТГ в 2023 году.
По его оценке, сегодня на фоне сугубо конфликтов и войн в других точках мира проблемы Афганистана все дальше отодвигаются с поля зрения международного сообщества. "Нам нужен мир, нестабильный Афганистан, активно участвующий в процессах регионального партнерства и экономического сотрудничества со всеми соседями", - отметил Мирзиеев.
Президент Узбекистана сообщил, что выдвинутая Ташкентом инициатива по строительству Транссфганской железной дороги позволит вовлечь Афганистан в процессы регионального партнерства и экономического сотрудничества со всеми соседями. "Узбекистан продолжит оказывать необходимую помощь афганскому народу. Мы активно продолжим предоставление гуманитарной поддержки через логистические хаб и обучение афганских граждан в образовательном центре в Термезе", - добавил Мирзиеев.
В начале августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанШавкат МирзиеевУзбекистанКабул (город)Мохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
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