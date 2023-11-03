Узбекистан призвал тюркские страны продолжать оказывать помощь Афганистану
Президент Узбекистана призвал тюркские страны продолжать помогать Афганистану
© Фото : Shavkat Mirziyoyev_press-service/TelegramСаммит Организации тюркских государств в Астане. 3 ноября 2023
Саммит Организации тюркских государств в Астане. 3 ноября 2023
АСТАНА, 3 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал участников Организации тюркских государств (ОТГ) продолжить оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне снижения интереса в мире к проблемам в этой стране.
"Призываем разработать конкретные механизмы, направленные на недопущение ослабления оказание гуманитарной помощи афганскому народу, решение острых социальных проблем в этой стране", - сказал Мирзиеев, выступая на саммите. Узбекистан председательствует в ОТГ в 2023 году.
По его оценке, сегодня на фоне сугубо конфликтов и войн в других точках мира проблемы Афганистана все дальше отодвигаются с поля зрения международного сообщества. "Нам нужен мир, нестабильный Афганистан, активно участвующий в процессах регионального партнерства и экономического сотрудничества со всеми соседями", - отметил Мирзиеев.
Президент Узбекистана сообщил, что выдвинутая Ташкентом инициатива по строительству Транссфганской железной дороги позволит вовлечь Афганистан в процессы регионального партнерства и экономического сотрудничества со всеми соседями. "Узбекистан продолжит оказывать необходимую помощь афганскому народу. Мы активно продолжим предоставление гуманитарной поддержки через логистические хаб и обучение афганских граждан в образовательном центре в Термезе", - добавил Мирзиеев.
В начале августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность