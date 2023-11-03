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В ГД призвали создать институт уполномоченного по делам соотечественников - РИА Новости, 03.11.2023
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06:08 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/upolnomochennyy-1907087861.html
В ГД призвали создать институт уполномоченного по делам соотечественников
В ГД призвали создать институт уполномоченного по делам соотечественников - РИА Новости, 03.11.2023
В ГД призвали создать институт уполномоченного по делам соотечественников
Спецпредставитель президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом и зампред Госдумы Александр Бабаков заявил РИА Новости о необходимости... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T06:08
2023-11-03T06:08
россия
александр бабаков
госдума рф
евросоюз
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом и зампред Госдумы Александр Бабаков заявил РИА Новости о необходимости создания в России уполномоченного по делам соотечественников. "Мы полагаем, что создание института уполномоченного будет способствовать осуществлению независимого контроля за исполнением конституционных обязательств государства о признании и соблюдении прав соотечественников и их государственной защиты", - сказал Бабаков. Он отметил, что сейчас фиксируется увеличение количества запросов на переселение в Россию от граждан многих европейских стран. Соотечественников и "коренных европейцев" толкает ужесточение и навязывание идеологии политкорректности, официальное увеличение количества гендеров и ужесточение процедур ювенальной юстиции, добавил политик. "Жители ЕС просто боятся воспитывать детей в такой обстановке. Несмотря на то что проамериканская пропаганда по всему миру лепит из России образ агрессивного медведя с ушанкой и балалайкой, погрузившись в изучение условий жизни в нашей стране, переселенцы видят истинное положение вещей: свободу самовыражения в любой сфере и защиту традиционных ценностей на уровне конституции", - добавил Бабаков. По его словам, рост числа переселенцев требует модернизации системы работы с соотечественниками. "Процесс возвращения на Родину должен быть простым и понятным для людей. Для этого в рамках нашей рабочей группы с участием экспертов, общественных организаций и активистов некоммерорганизации "Путь домой" были разработаны предложения по созданию в института уполномоченного", - отметил он.
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россия, александр бабаков, госдума рф, евросоюз
Россия, Александр Бабаков, Госдума РФ, Евросоюз
В ГД призвали создать институт уполномоченного по делам соотечественников

Бабаков: необходимо создать институт уполномоченного по делам соотечественников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом и зампред Госдумы Александр Бабаков заявил РИА Новости о необходимости создания в России уполномоченного по делам соотечественников.
«
"Мы полагаем, что создание института уполномоченного будет способствовать осуществлению независимого контроля за исполнением конституционных обязательств государства о признании и соблюдении прав соотечественников и их государственной защиты", - сказал Бабаков.
Он отметил, что сейчас фиксируется увеличение количества запросов на переселение в Россию от граждан многих европейских стран. Соотечественников и "коренных европейцев" толкает ужесточение и навязывание идеологии политкорректности, официальное увеличение количества гендеров и ужесточение процедур ювенальной юстиции, добавил политик.
"Жители ЕС просто боятся воспитывать детей в такой обстановке. Несмотря на то что проамериканская пропаганда по всему миру лепит из России образ агрессивного медведя с ушанкой и балалайкой, погрузившись в изучение условий жизни в нашей стране, переселенцы видят истинное положение вещей: свободу самовыражения в любой сфере и защиту традиционных ценностей на уровне конституции", - добавил Бабаков.
По его словам, рост числа переселенцев требует модернизации системы работы с соотечественниками.
"Процесс возвращения на Родину должен быть простым и понятным для людей. Для этого в рамках нашей рабочей группы с участием экспертов, общественных организаций и активистов некоммерорганизации "Путь домой" были разработаны предложения по созданию в института уполномоченного", - отметил он.
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