https://ria.ru/20231103/upolnomochennyy-1907087861.html

В ГД призвали создать институт уполномоченного по делам соотечественников

В ГД призвали создать институт уполномоченного по делам соотечественников - РИА Новости, 03.11.2023

В ГД призвали создать институт уполномоченного по делам соотечественников

Спецпредставитель президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом и зампред Госдумы Александр Бабаков заявил РИА Новости о необходимости... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T06:08

2023-11-03T06:08

2023-11-03T06:08

россия

александр бабаков

госдума рф

евросоюз

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом и зампред Госдумы Александр Бабаков заявил РИА Новости о необходимости создания в России уполномоченного по делам соотечественников. "Мы полагаем, что создание института уполномоченного будет способствовать осуществлению независимого контроля за исполнением конституционных обязательств государства о признании и соблюдении прав соотечественников и их государственной защиты", - сказал Бабаков. Он отметил, что сейчас фиксируется увеличение количества запросов на переселение в Россию от граждан многих европейских стран. Соотечественников и "коренных европейцев" толкает ужесточение и навязывание идеологии политкорректности, официальное увеличение количества гендеров и ужесточение процедур ювенальной юстиции, добавил политик. "Жители ЕС просто боятся воспитывать детей в такой обстановке. Несмотря на то что проамериканская пропаганда по всему миру лепит из России образ агрессивного медведя с ушанкой и балалайкой, погрузившись в изучение условий жизни в нашей стране, переселенцы видят истинное положение вещей: свободу самовыражения в любой сфере и защиту традиционных ценностей на уровне конституции", - добавил Бабаков. По его словам, рост числа переселенцев требует модернизации системы работы с соотечественниками. "Процесс возвращения на Родину должен быть простым и понятным для людей. Для этого в рамках нашей рабочей группы с участием экспертов, общественных организаций и активистов некоммерорганизации "Путь домой" были разработаны предложения по созданию в института уполномоченного", - отметил он.

https://ria.ru/20231031/bank-1906463265.html

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россия, александр бабаков, госдума рф, евросоюз