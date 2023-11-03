https://ria.ru/20231103/ukraina-1907308282.html

Москве и Минску придется помогать Киеву восстанавливаться, заявил Лукашенко

Москве и Минску придется помогать Киеву восстанавливаться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023

Москве и Минску придется помогать Киеву восстанавливаться, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве придется помогать Украине в восстановлении экономики, поскольку, по его мнению, страны... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:31

2023-11-03T18:31

2023-11-03T18:31

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александр лукашенко

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве придется помогать Украине в восстановлении экономики, поскольку, по его мнению, страны Запада не будут этим заниматься. "Но самое главное мы упускаем: мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать на Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) на эту тему много говорим. Они (украинцы – ред.) придут к нам за помощью", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, там ждет "огромнейший объем работ". "Нам придется украинцам помогать", - констатировал Лукашенко. О необходимости оказывать помощь Украине Лукашенко заявил в контексте рассуждения о том, возможен ли экспорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС, и в какие страны. Касаясь возможности поставлять энергию соседним странам ЕС, как это изначально задумывалось при принятии решения о строительстве первой АЭС в Белоруссии, Лукашенко констатировал, что ситуация имеет свойство меняться. "И я уверен, что главный принцип покупателя - "где дешевле, по качеству нормально - там и бери", - сказал он. Глава государства высказал мнение, что условия поставки электроэнергии были бы привлекательны для Литвы и Латвии.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр