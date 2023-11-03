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Москве и Минску придется помогать Киеву восстанавливаться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:31 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907308282.html
Москве и Минску придется помогать Киеву восстанавливаться, заявил Лукашенко
Москве и Минску придется помогать Киеву восстанавливаться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023
Москве и Минску придется помогать Киеву восстанавливаться, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве придется помогать Украине в восстановлении экономики, поскольку, по его мнению, страны... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:31
2023-11-03T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лукашенко
белоруссия
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве придется помогать Украине в восстановлении экономики, поскольку, по его мнению, страны Запада не будут этим заниматься. "Но самое главное мы упускаем: мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать на Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) на эту тему много говорим. Они (украинцы – ред.) придут к нам за помощью", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, там ждет "огромнейший объем работ". "Нам придется украинцам помогать", - констатировал Лукашенко. О необходимости оказывать помощь Украине Лукашенко заявил в контексте рассуждения о том, возможен ли экспорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС, и в какие страны. Касаясь возможности поставлять энергию соседним странам ЕС, как это изначально задумывалось при принятии решения о строительстве первой АЭС в Белоруссии, Лукашенко констатировал, что ситуация имеет свойство меняться. "И я уверен, что главный принцип покупателя - "где дешевле, по качеству нормально - там и бери", - сказал он. Глава государства высказал мнение, что условия поставки электроэнергии были бы привлекательны для Литвы и Латвии.
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в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Москве и Минску придется помогать Киеву восстанавливаться, заявил Лукашенко

Лукашенко: страны Запада не будут заниматься восстановлением Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве придется помогать Украине в восстановлении экономики, поскольку, по его мнению, страны Запада не будут этим заниматься.
"Но самое главное мы упускаем: мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать на Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) на эту тему много говорим. Они (украинцы – ред.) придут к нам за помощью", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
По его словам, там ждет "огромнейший объем работ". "Нам придется украинцам помогать", - констатировал Лукашенко.
О необходимости оказывать помощь Украине Лукашенко заявил в контексте рассуждения о том, возможен ли экспорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС, и в какие страны. Касаясь возможности поставлять энергию соседним странам ЕС, как это изначально задумывалось при принятии решения о строительстве первой АЭС в Белоруссии, Лукашенко констатировал, что ситуация имеет свойство меняться. "И я уверен, что главный принцип покупателя - "где дешевле, по качеству нормально - там и бери", - сказал он. Глава государства высказал мнение, что условия поставки электроэнергии были бы привлекательны для Литвы и Латвии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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