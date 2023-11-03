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Украина отходит на задний план из-за Ближнего Востока, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907270586.html
Украина отходит на задний план из-за Ближнего Востока, заявил Лукашенко
Украина отходит на задний план из-за Ближнего Востока, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023
Украина отходит на задний план из-за Ближнего Востока, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в западной повестке. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:46
2023-11-03T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лукашенко
белоруссия
ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в западной повестке. "Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", - сказал Лукашенко на встрече с гражданами в Островце (Гродненская область), комментируя влияние обострения на Ближнем Востоке на мировую повестку. Слова президента приводит агентство Белта. "Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру", - добавил белорусский президент. Он также привел пример Афганистана, обратив внимание на то, как оттуда ушли американцы. "Кинули и уехали. Точно так будет и здесь. Они (США – ред.) далеко, они большие, им это сто лет не надо. Их политика - это муть, муть, муть. Заварить чего-то и в этой мутной воде… Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное - это расходный материал, как в Украине сегодня", - отметил Лукашенко. "Поэтому этот регион (Украина – ред.) - наш регион. В том смысле, что мы вместе будем", - констатировал он.
https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html
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в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украина отходит на задний план из-за Ближнего Востока, заявил Лукашенко

Лукашенко: из-за ситуации на Ближнем Востоке Запад забывает об Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в западной повестке.
"Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", - сказал Лукашенко на встрече с гражданами в Островце (Гродненская область), комментируя влияние обострения на Ближнем Востоке на мировую повестку. Слова президента приводит агентство Белта. "Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру", - добавил белорусский президент.
Он также привел пример Афганистана, обратив внимание на то, как оттуда ушли американцы. "Кинули и уехали. Точно так будет и здесь. Они (США – ред.) далеко, они большие, им это сто лет не надо. Их политика - это муть, муть, муть. Заварить чего-то и в этой мутной воде… Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное - это расходный материал, как в Украине сегодня", - отметил Лукашенко.
"Поэтому этот регион (Украина – ред.) - наш регион. В том смысле, что мы вместе будем", - констатировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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