https://ria.ru/20231103/ukraina-1907270586.html

Украина отходит на задний план из-за Ближнего Востока, заявил Лукашенко

Украина отходит на задний план из-за Ближнего Востока, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023

Украина отходит на задний план из-за Ближнего Востока, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в западной повестке. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:46

2023-11-03T16:46

2023-11-03T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр лукашенко

белоруссия

ситуация в днр и лнр

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в западной повестке. "Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", - сказал Лукашенко на встрече с гражданами в Островце (Гродненская область), комментируя влияние обострения на Ближнем Востоке на мировую повестку. Слова президента приводит агентство Белта. "Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру", - добавил белорусский президент. Он также привел пример Афганистана, обратив внимание на то, как оттуда ушли американцы. "Кинули и уехали. Точно так будет и здесь. Они (США – ред.) далеко, они большие, им это сто лет не надо. Их политика - это муть, муть, муть. Заварить чего-то и в этой мутной воде… Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное - это расходный материал, как в Украине сегодня", - отметил Лукашенко. "Поэтому этот регион (Украина – ред.) - наш регион. В том смысле, что мы вместе будем", - констатировал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году