Кулеба анонсировал получение Украиной боеприпасов от Rheinmetall
Кулеба встретился с главой Rheinmetall и анонсировал получение ВСУ боеприпасов
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу в соцсети X, что провел встречу с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером, анонсировал получение Киевом дополнительного оружия и боеприпасов.
"Целенаправленная встреча в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером. Украина получит больше оружия и боеприпасов для самообороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских атак", - написал Кулеба. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский госконцерн "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали на Украине совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству западной военной техники.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.