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Кулеба анонсировал получение Украиной боеприпасов от Rheinmetall - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 03.11.2023 (обновлено: 14:50 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907190843.html
Кулеба анонсировал получение Украиной боеприпасов от Rheinmetall
Кулеба анонсировал получение Украиной боеприпасов от Rheinmetall - РИА Новости, 03.11.2023
Кулеба анонсировал получение Украиной боеприпасов от Rheinmetall
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу в соцсети X, что провел встречу с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:48
2023-11-03T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
ситуация в днр и лнр
rheinmetall ag
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу в соцсети X, что провел встречу с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером, анонсировал получение Киевом дополнительного оружия и боеприпасов. "Целенаправленная встреча в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером. Украина получит больше оружия и боеприпасов для самообороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских атак", - написал Кулеба. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский госконцерн "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали на Украине совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству западной военной техники. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, ситуация в днр и лнр, rheinmetall ag
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Rheinmetall AG
Кулеба анонсировал получение Украиной боеприпасов от Rheinmetall

Кулеба встретился с главой Rheinmetall и анонсировал получение ВСУ боеприпасов

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу в соцсети X, что провел встречу с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером, анонсировал получение Киевом дополнительного оружия и боеприпасов.
"Целенаправленная встреча в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером. Украина получит больше оружия и боеприпасов для самообороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских атак", - написал Кулеба. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский госконцерн "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали на Украине совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству западной военной техники.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаНАТОСитуация в ДНР и ЛНРRheinmetall AG
 
 
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