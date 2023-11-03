В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля
Минфин Украины: будущее Киева зависит от решений Белого дома, внимание ослабло
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил глава украинского Минфина Cергей Марченко итальянской газете Corriere della Sera.
"Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня. Военный конфликт против России все еще продолжается, нам нужна помощь. Если бы мы потеряли американскую (поддержку - ред.), сценарий был бы радикальным. Мы хотели бы этого избежать", - заявил Марченко в интервью.
Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.
По словам Марченко, Киев тратит все доходы и все внутренние кредиты на финансирование армии. "У России есть шанс подождать, пока Украина больше не сможет справляться", - сказал министр.
Марченко также согласился с тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает Запад от событий на Украине. "Мы не можем этого избежать. Это уже происходит. Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, для нас это очень негативный сигнал", - отметил он.