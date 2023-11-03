https://ria.ru/20231103/ukraina-1907157702.html

В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля

В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля - РИА Новости, 03.11.2023

В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля

Будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил глава украинского Минфина Cергей... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:48

2023-11-03T12:48

2023-11-03T12:50

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил глава украинского Минфина Cергей Марченко итальянской газете Corriere della Sera. "Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня. Военный конфликт против России все еще продолжается, нам нужна помощь. Если бы мы потеряли американскую (поддержку - ред.), сценарий был бы радикальным. Мы хотели бы этого избежать", - заявил Марченко в интервью. Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу. По словам Марченко, Киев тратит все доходы и все внутренние кредиты на финансирование армии. "У России есть шанс подождать, пока Украина больше не сможет справляться", - сказал министр. Марченко также согласился с тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает Запад от событий на Украине. "Мы не можем этого избежать. Это уже происходит. Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, для нас это очень негативный сигнал", - отметил он.

https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году