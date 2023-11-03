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В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 03.11.2023 (обновлено: 12:50 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907157702.html
В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля
В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля
Будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил глава украинского Минфина Cергей... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:48
2023-11-03T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил глава украинского Минфина Cергей Марченко итальянской газете Corriere della Sera. "Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня. Военный конфликт против России все еще продолжается, нам нужна помощь. Если бы мы потеряли американскую (поддержку - ред.), сценарий был бы радикальным. Мы хотели бы этого избежать", - заявил Марченко в интервью. Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу. По словам Марченко, Киев тратит все доходы и все внутренние кредиты на финансирование армии. "У России есть шанс подождать, пока Украина больше не сможет справляться", - сказал министр. Марченко также согласился с тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает Запад от событий на Украине. "Мы не можем этого избежать. Это уже происходит. Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, для нас это очень негативный сигнал", - отметил он.
https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html
https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля

Минфин Украины: будущее Киева зависит от решений Белого дома, внимание ослабло

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил глава украинского Минфина Cергей Марченко итальянской газете Corriere della Sera.
"Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня. Военный конфликт против России все еще продолжается, нам нужна помощь. Если бы мы потеряли американскую (поддержку - ред.), сценарий был бы радикальным. Мы хотели бы этого избежать", - заявил Марченко в интервью.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Нетаньяху превыше Зеленского. США "замели под ковер" помощь Украине
2 ноября, 08:00
Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.
По словам Марченко, Киев тратит все доходы и все внутренние кредиты на финансирование армии. "У России есть шанс подождать, пока Украина больше не сможет справляться", - сказал министр.
Марченко также согласился с тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает Запад от событий на Украине. "Мы не можем этого избежать. Это уже происходит. Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, для нас это очень негативный сигнал", - отметил он.
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1 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСитуация в ДНР и ЛНРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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