Российский сенатор назвал Украину яблоком раздора в США
Пушков: Украина стала яблоком раздора между демократами и республиканцами
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Поддержка Украины в США стала "яблоком раздора" между демократами и республиканцами, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
"Одобрение палатой представителей США пакета помощи Израилю, но не Украине, подтверждает факт превращения поддержки Украины в главное "яблоко раздора" между демократами и республиканцами накануне президентских выборов. Следует констатировать, что новый ближневосточный кризис, который, по убеждению Белого дома, находился под полным контролем и даже в стадии ремиссии, вспыхнул в крайне неудачное время для украинской политики администрации Байдена", - написал Пушков.
Он напомнил, что сенат США, контролируемый демократами, в свою очередь, не намерен "пропускать помощь Израилю без помощи Украине" - здесь "возникает законодательная дуэль".
"Это означает новые дебаты и новое политическое противостояние. Что касается Украины, то симпатии к ней не вырастут, скорее, напротив. Помощь Киеву демократам приходится пробивать сапогом, причем именно из-за Украины задерживается выделение помощи Израилю", - заключил сенатор.
Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс собственный запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.
Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.
Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.