https://ria.ru/20231103/ukraina-1907151289.html

Российский сенатор назвал Украину яблоком раздора в США

Российский сенатор назвал Украину яблоком раздора в США - РИА Новости, 03.11.2023

Российский сенатор назвал Украину яблоком раздора в США

Поддержка Украины в США стала "яблоком раздора" между демократами и республиканцами, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:21

2023-11-03T12:21

2023-11-03T12:21

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алексей пушков

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Поддержка Украины в США стала "яблоком раздора" между демократами и республиканцами, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. "Одобрение палатой представителей США пакета помощи Израилю, но не Украине, подтверждает факт превращения поддержки Украины в главное "яблоко раздора" между демократами и республиканцами накануне президентских выборов. Следует констатировать, что новый ближневосточный кризис, который, по убеждению Белого дома, находился под полным контролем и даже в стадии ремиссии, вспыхнул в крайне неудачное время для украинской политики администрации Байдена", - написал Пушков. Он напомнил, что сенат США, контролируемый демократами, в свою очередь, не намерен "пропускать помощь Израилю без помощи Украине" - здесь "возникает законодательная дуэль". "Это означает новые дебаты и новое политическое противостояние. Что касается Украины, то симпатии к ней не вырастут, скорее, напротив. Помощь Киеву демократам приходится пробивать сапогом, причем именно из-за Украины задерживается выделение помощи Израилю", - заключил сенатор. Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс собственный запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов. Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева. Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.

https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, джо байден, сша, россия, совет федерации рф, алексей пушков, израиль, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году