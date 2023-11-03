https://ria.ru/20231103/ukraina-1907133494.html

Орбан назвал европейскую стратегию по Украине провальной

Орбан назвал европейскую стратегию по Украине провальной - РИА Новости, 03.11.2023

Орбан назвал европейскую стратегию по Украине провальной

Амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным, заявил... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:31

2023-11-03T11:31

2023-11-03T14:24

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венгрия

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АСТАНА, 3 ноя — РИА Новости. Амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на саммите Организации тюркских государств в Астане. "Хочу отметить несколько моментов европейских дебатов. <…> Уже стало очень явно, что та европейская стратегия, которая преследует до сих пор, — это полный провал, потому что Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, а они будут предоставлять финансирование и оружие", — объяснил он.По словам главы Венгрии, в Брюсселе считают, что "Украина победит, а Россия проиграет", после чего Запад сможет сменить руководство в Москве и будет вести переговоры с новыми властями страны.Орбан отметил, что "есть план Б", который поддерживает Венгрия. Он заключается в поддержании мира и безопасности."Мы призываем к миру, к построению новой инфраструктуры безопасности, которая будет приемлема и для Украины, и для России", — подчеркнул политик.Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905561332.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, ситуация в днр и лнр