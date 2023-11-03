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Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 03.11.2023 (обновлено: 12:30 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907126754.html
Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке
Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке - РИА Новости, 03.11.2023
Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке
Прекращение западной поддержки приведет к разгрому Украины, заявил полковник ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с The Washington Post. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:20
2023-11-03T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
израиль
ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Прекращение западной поддержки приведет к разгрому Украины, заявил полковник ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с The Washington Post. "Если вы прекратите поддержку, забудьте об Украине. Все просто", — сказал он. Издание опубликовало материал о сложностях в вопросах дальнейшей поддержки Киева Западом и беспокойстве, которое это вызывает на Украине. Как указано в материале, из-за конфликта в Израиле Украина осталась вне поля зрения общественности, в связи с чем о ней могут совсем забыть. "Опасность для Украины заключается в принципе "с глаз долой — из сердца вон", из-за чего она может стать жертвой американских политических дрязг", — отметила газета. Сегодня контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, не содержащий упоминания Украины. Администрация США выступает резко против принятия документа республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне по этому поводу в бюджетном управлении Белого дома, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект примут в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, израиль, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Израиль, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке

Полковник ВСУ Коваленко: без западной поддержки об Украине можно будет забыть

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Прекращение западной поддержки приведет к разгрому Украины, заявил полковник ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с The Washington Post.
«
"Если вы прекратите поддержку, забудьте об Украине. Все просто", — сказал он.
Издание опубликовало материал о сложностях в вопросах дальнейшей поддержки Киева Западом и беспокойстве, которое это вызывает на Украине.
Как указано в материале, из-за конфликта в Израиле Украина осталась вне поля зрения общественности, в связи с чем о ней могут совсем забыть.
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"Опасность для Украины заключается в принципе "с глаз долой — из сердца вон", из-за чего она может стать жертвой американских политических дрязг", — отметила газета.
Сегодня контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, не содержащий упоминания Украины.
Администрация США выступает резко против принятия документа республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне по этому поводу в бюджетном управлении Белого дома, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект примут в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныИзраильСитуация в ДНР и ЛНРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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