https://ria.ru/20231103/ukraina-1907126754.html
Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке
Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке - РИА Новости, 03.11.2023
Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке
Прекращение западной поддержки приведет к разгрому Украины, заявил полковник ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с The Washington Post. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:20
2023-11-03T11:20
2023-11-03T12:30
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в мире
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вооруженные силы украины
израиль
ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Прекращение западной поддержки приведет к разгрому Украины, заявил полковник ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с The Washington Post. "Если вы прекратите поддержку, забудьте об Украине. Все просто", — сказал он. Издание опубликовало материал о сложностях в вопросах дальнейшей поддержки Киева Западом и беспокойстве, которое это вызывает на Украине. Как указано в материале, из-за конфликта в Израиле Украина осталась вне поля зрения общественности, в связи с чем о ней могут совсем забыть. "Опасность для Украины заключается в принципе "с глаз долой — из сердца вон", из-за чего она может стать жертвой американских политических дрязг", — отметила газета. Сегодня контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, не содержащий упоминания Украины. Администрация США выступает резко против принятия документа республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне по этому поводу в бюджетном управлении Белого дома, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект примут в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, израиль, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке
Полковник ВСУ Коваленко: без западной поддержки об Украине можно будет забыть