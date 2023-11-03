https://ria.ru/20231103/ukraina-1907126754.html

Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке

Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке - РИА Новости, 03.11.2023

Украинский полковник заявил, что Киев держится только на западной поддержке

Прекращение западной поддержки приведет к разгрому Украины, заявил полковник ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с The Washington Post. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:20

2023-11-03T11:20

2023-11-03T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

израиль

ситуация в днр и лнр

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Прекращение западной поддержки приведет к разгрому Украины, заявил полковник ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с The Washington Post. "Если вы прекратите поддержку, забудьте об Украине. Все просто", — сказал он. Издание опубликовало материал о сложностях в вопросах дальнейшей поддержки Киева Западом и беспокойстве, которое это вызывает на Украине. Как указано в материале, из-за конфликта в Израиле Украина осталась вне поля зрения общественности, в связи с чем о ней могут совсем забыть. "Опасность для Украины заключается в принципе "с глаз долой — из сердца вон", из-за чего она может стать жертвой американских политических дрязг", — отметила газета. Сегодня контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, не содержащий упоминания Украины. Администрация США выступает резко против принятия документа республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне по этому поводу в бюджетном управлении Белого дома, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект примут в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, израиль, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году