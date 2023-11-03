https://ria.ru/20231103/ukraina-1907119325.html

Одесские и львовские власти сообщили о поражении объектов инфраструктуры

Одесские и львовские власти сообщили о поражении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 03.11.2023

Одесские и львовские власти сообщили о поражении объектов инфраструктуры

Власти Одесской и Львовской областей утверждают, что в регионах были поражены объекты инфраструктуры. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:56

2023-11-03T10:56

2023-11-03T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

львовская область

одесская область

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Одесской и Львовской областей утверждают, что в регионах были поражены объекты инфраструктуры. О поражении инфраструктурного объекта в Одесской области заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кипера. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о пяти попаданиях по объекту критической инфраструктуры региона. "Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Козицкого. Оба чиновника заявляют, что жертв и пострадавших нет. Накануне вечером воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской, - а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ. Впоследствии СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231102/vzryv-1907065814.html

https://ria.ru/20231031/vzryv-1906389044.html

львовская область

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, львовская область, одесская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр