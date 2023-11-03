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Одесские и львовские власти сообщили о поражении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 03.11.2023
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10:56 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907119325.html
Одесские и львовские власти сообщили о поражении объектов инфраструктуры
Одесские и львовские власти сообщили о поражении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 03.11.2023
Одесские и львовские власти сообщили о поражении объектов инфраструктуры
Власти Одесской и Львовской областей утверждают, что в регионах были поражены объекты инфраструктуры. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:56
2023-11-03T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
одесская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Одесской и Львовской областей утверждают, что в регионах были поражены объекты инфраструктуры. О поражении инфраструктурного объекта в Одесской области заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кипера. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о пяти попаданиях по объекту критической инфраструктуры региона. "Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Козицкого. Оба чиновника заявляют, что жертв и пострадавших нет. Накануне вечером воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской, - а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ. Впоследствии СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, львовская область, одесская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Одесские и львовские власти сообщили о поражении объектов инфраструктуры

Главы Одесской и Львовской ОВА сообщили о поражении объектов инфраструктуры

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Одесской и Львовской областей утверждают, что в регионах были поражены объекты инфраструктуры.
О поражении инфраструктурного объекта в Одесской области заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кипера.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о пяти попаданиях по объекту критической инфраструктуры региона. "Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Козицкого.
Оба чиновника заявляют, что жертв и пострадавших нет.
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Накануне вечером воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской, - а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ. Впоследствии СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовская областьОдесская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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