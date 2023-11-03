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ВС России за неделю нанесли удары по 15 военным объектам на Украине - РИА Новости, 03.11.2023
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14:19 03.11.2023 (обновлено: 14:24 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/udar-1907181677.html
ВС России за неделю нанесли удары по 15 военным объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли удары по 15 военным объектам на Украине - РИА Новости, 03.11.2023
ВС России за неделю нанесли удары по 15 военным объектам на Украине
ВС РФ за неделю нанесли 15 ударов по военным объектам Украины, были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:19
2023-11-03T14:24
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 15 ударов по военным объектам Украины, были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России."С 28 октября по 3 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пятнадцать групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников".
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
ВС России за неделю нанесли удары по 15 военным объектам на Украине

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 15 ударов по складам вооружения ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 15 ударов по военным объектам Украины, были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России.
"С 28 октября по 3 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пятнадцать групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников".
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