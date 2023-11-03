https://ria.ru/20231103/udar-1907181677.html

ВС России за неделю нанесли удары по 15 военным объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли удары по 15 военным объектам на Украине - РИА Новости, 03.11.2023

ВС России за неделю нанесли удары по 15 военным объектам на Украине

ВС РФ за неделю нанесли 15 ударов по военным объектам Украины, были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:19

2023-11-03T14:19

2023-11-03T14:24

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 15 ударов по военным объектам Украины, были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России."С 28 октября по 3 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пятнадцать групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников".

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Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность