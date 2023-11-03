https://ria.ru/20231103/udar-1907149278.html

"Просто размажут". В Киеве забили тревогу из-за скорого удара по Зеленскому

"Просто размажут". В Киеве забили тревогу из-за скорого удара по Зеленскому - РИА Новости, 03.11.2023

"Просто размажут". В Киеве забили тревогу из-за скорого удара по Зеленскому

Новая статья американского журналиста Саймона Шустера в журнале Time будет тяжелым ударом по президенту Украины Владимир Зеленский, заявил бывший советник... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:14

2023-11-03T12:14

2023-11-03T12:14

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олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Новая статья американского журналиста Саймона Шустера в журнале Time будет тяжелым ударом по президенту Украины Владимир Зеленский, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В социальной сети X журналист писал, что в ближайшее время будет опубликовано еще больше подробностей о ситуации в украинском руководстве."Теперь Time и Шустер уже заявили, что он готовит новый материал. Там уже Зеленского просто размажут. По полной программе", — указал политолог.По его мнению, подобные материалы в иностранных СМИ, включая статью военачальника ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, указывают на то, что украинского политика начинают "списывать".30 октября издание Time выпустило статью с комментариями Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".

https://ria.ru/20231103/senator-1907114938.html

https://ria.ru/20231103/vsu-1907104140.html

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политика, в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, time (журнал)