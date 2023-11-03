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В России ввели особый воинский учет для заключенных - РИА Новости, 03.11.2023
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20:45 03.11.2023 (обновлено: 21:02 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/uchet-1907327738.html
В России ввели особый воинский учет для заключенных
В России ввели особый воинский учет для заключенных - РИА Новости, 03.11.2023
В России ввели особый воинский учет для заключенных
Заключенных будут ставить на особый воинский учет в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов, следует из... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:45
2023-11-03T21:02
общество
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заключенных будут ставить на особый воинский учет в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов, следует из постановления правительства на сайте официального опубликования правовых актов."Воинский учет граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы (далее — особый воинский учет), осуществляется военными комиссариатами по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, выполняющих функции исправительных учреждений, в порядке, определенном разделом V настоящего положения", — говорится в документе.В нем указано, что ставить на особый воинский учет, снимать с него или вносить изменения в учетные документы будут без личного присутствия заключенных.Кроме того, подлежащие особому воинскому учету россияне не будут проходить медицинское освидетельствование, медобследование и психологический отбор.
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общество, россия
Общество, Россия
В России ввели особый воинский учет для заключенных

Для отбывающих наказание в местах лишения свободы ввели особый воинский учет

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заключенных будут ставить на особый воинский учет в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов, следует из постановления правительства на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Воинский учет граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы (далее — особый воинский учет), осуществляется военными комиссариатами по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, выполняющих функции исправительных учреждений, в порядке, определенном разделом V настоящего положения", — говорится в документе.
В нем указано, что ставить на особый воинский учет, снимать с него или вносить изменения в учетные документы будут без личного присутствия заключенных.
Кроме того, подлежащие особому воинскому учету россияне не будут проходить медицинское освидетельствование, медобследование и психологический отбор.
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