https://ria.ru/20231103/uchet-1907327738.html

В России ввели особый воинский учет для заключенных

В России ввели особый воинский учет для заключенных - РИА Новости, 03.11.2023

В России ввели особый воинский учет для заключенных

Заключенных будут ставить на особый воинский учет в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов, следует из... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T20:45

2023-11-03T20:45

2023-11-03T21:02

общество

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заключенных будут ставить на особый воинский учет в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов, следует из постановления правительства на сайте официального опубликования правовых актов."Воинский учет граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы (далее — особый воинский учет), осуществляется военными комиссариатами по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, выполняющих функции исправительных учреждений, в порядке, определенном разделом V настоящего положения", — говорится в документе.В нем указано, что ставить на особый воинский учет, снимать с него или вносить изменения в учетные документы будут без личного присутствия заключенных.Кроме того, подлежащие особому воинскому учету россияне не будут проходить медицинское освидетельствование, медобследование и психологический отбор.

https://ria.ru/20230919/mintsifry-1897144958.html

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общество, россия