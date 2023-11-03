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В России ввели особый воинский учет для заключенных
В России ввели особый воинский учет для заключенных - РИА Новости, 03.11.2023
В России ввели особый воинский учет для заключенных
Заключенных будут ставить на особый воинский учет в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов, следует из... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:45
2023-11-03T20:45
2023-11-03T21:02
общество
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заключенных будут ставить на особый воинский учет в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов, следует из постановления правительства на сайте официального опубликования правовых актов."Воинский учет граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы (далее — особый воинский учет), осуществляется военными комиссариатами по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, выполняющих функции исправительных учреждений, в порядке, определенном разделом V настоящего положения", — говорится в документе.В нем указано, что ставить на особый воинский учет, снимать с него или вносить изменения в учетные документы будут без личного присутствия заключенных.Кроме того, подлежащие особому воинскому учету россияне не будут проходить медицинское освидетельствование, медобследование и психологический отбор.
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общество, россия
В России ввели особый воинский учет для заключенных
Для отбывающих наказание в местах лишения свободы ввели особый воинский учет