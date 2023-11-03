https://ria.ru/20231103/tsakhal-1907090730.html

ЦАХАЛ заявил о ночном бое в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о ночном бое в секторе Газа - РИА Новости, 03.11.2023

ЦАХАЛ заявил о ночном бое в секторе Газа

В секторе Газа ночью произошел бой, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T07:53

2023-11-03T07:53

2023-11-03T08:25

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В секторе Газа ночью произошел бой, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Наземные силы направляли удары авиации и артиллерии. Террористы были уничтожены, а опасность для военнослужащих устранена", — уточнили в вооруженных силах.По информации ведомства, столкновение началось с того, что израильских военных обстреляли противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231103/operatsiya-1907080409.html

https://ria.ru/20231102/khamas-1906840714.html

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году