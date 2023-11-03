https://ria.ru/20231103/tramp-1907156013.html

СМИ узнали об истинном отношении Трампа к Украине

СМИ узнали об истинном отношении Трампа к Украине - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ узнали об истинном отношении Трампа к Украине

Телеведущий Такер Карлсон заявил, что позиция экс-президента США Дональда Трампа по вопросу о предоставлении помощи Украине более радикальна по сравнению с тем, РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:41

2023-11-03T12:41

2023-11-03T17:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

нато

сергей лавров

дональд трамп

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Телеведущий Такер Карлсон заявил, что позиция экс-президента США Дональда Трампа по вопросу о предоставлении помощи Украине более радикальна по сравнению с тем, что политик заявляет публично, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неопубликованную книгу журналиста телеканала ABC Джонатана Карла.По данным издания, в своей книге "Устали побеждать" (Tired of Winning), которая будет опубликована в ноябре, Карл пишет, что Карлсон поделился с ним тем, что неприятие экс-президентом предоставления помощи Украине является "более радикальным" по сравнению с тем, что политик заявляет на публике. "Больше всего на свете я ненавижу военный конфликт на Украине (заявил Карлсон Карлу. — Прим. ред.). И (Трамп. — Прим. ред.), похоже, единственный человек, который со мной в этом согласен", — приводит газета выдержку из книги.Накануне Дональд Трамп заявил, что дела США вокруг Украины идут плохо. Это можно заметить по освещению конфликта в американских СМИ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230722/nato-1885742833.html

https://ria.ru/20231009/glupost-1901610969.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, нато, сергей лавров, дональд трамп